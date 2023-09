Peregrini Carmina a cura di Theandric Teatro Nonviolento – Cagliari

Il progetto prevede una prima fase con ingresso libero e gratuito di presentazione e di incontro nei quartieri di Cagliari con la comunità, dal 5 all’8 settembre, in cui verrà condotta una raccolta di informazioni per la mappatura del territorio.

Dall’11 settembre prenderanno il via cinque laboratori intensivi gratuiti , rivolti a diverse fasce d’età, inclusi bambini, adolescenti, anziani e portatori di handicap. Durante questi laboratori, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le tecniche di messa in scena collettiva attraverso un training specifico.

Il progetto prevede la realizzazione di 9 percorsi/eventi all’interno della rassegna PEREGRINI CARMINA. CREPUSCOLOnei quartieri periferici della città, selezionati con cura in base alla valorizzazione del paesaggio urbano. Attraverso una collaborazione con archeologi, guide turistiche e i cittadini stessi.

Questi percorsi includeranno vie poco frequentate ma significative, con monumenti e costruzioni di rilevanza storica o che offrono panorami suggestivi e insoliti; le sedi delle attività sociali e culturali, per l’importanza che rivestono nella vita della comunità; le aree verdi e i parchi; i murales e l’arte di strada.

La città stessa e il suo paesaggio diventano lo spazio scenico in cui si sviluppa l’evento, offrendo ai partecipanti una prospettiva unica sull’ambiente in cui vivono quotidianamente. L’evento è aperto a tutti, indipendentemente dall’età, dalla cultura, dalla lingua o dalla religione, e non richiede alcuna preparazione specifica. Chiunque può partecipare e contribuire all’atmosfera di condivisione e inclusione che caratterizza PEREGRINI CARMINA.

Le presentazioni, i laboratori e gli eventi rientrano nelle iniziative di Cagliari dal vivo, progetto realizzato con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali e il contributo del Comune di Cagliari e della Regione Autonoma della Sardegna. La direzione artistica del progetto è di Maria Virginia Siriu.