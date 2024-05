Porto Torres: approvato il progetto definitivo per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Figari” in Via Balai 

Approvato il progetto definitivo per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Figari” in Via Balai

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Figari” in Via Balai che attualmente ospita la scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo N. 1. Le opere, del valore complessivo di 250 mila euro dei quali 200 mila euro derivanti da un finanziamento regionale e 50 mila da risorse comunali, prevedono l’adeguamento strutturale dei cornicioni esterni, dei pilastri perimetrali esterni e il risanamento del solaio di copertura del fabbricato, sia esternamente e sia nelle aule interne.