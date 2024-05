Il Sindaco di Oristano esprime il cordoglio della città per la scomparsa del forestale Pietro Cabras

“Con profondo dolore abbiamo appreso la tragica notizia della scomparsa del nostro concittadino, l’agente del Corpo forestale Pietro Cabras. Era un giovane coraggioso, animato dal desiderio di proteggere la nostra terra e le nostre comunità”.

Il Sindaco di Oristano Massimiliano Sanna esprime il cordoglio della città per la scomparsa del forestale: “Pietro ha sacrificato la propria vita nell’adempimento del suo dovere, cercando di domare un incendio. Il suo coraggio e la sua dedizione saranno per sempre ricordati e onorati da tutti noi. In questo momento di dolore, desidero esprimere il più profondo cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia di Pietro Cabras. Nessuna parola può lenire il dolore di una perdita tanto grave. L’intera comunità di Oristano è accanto alla famiglia. Il sacrificio di Pietro non sarà dimenticato. Rendiamo omaggio al suo spirito altruista e al suo impegno incrollabile nel proteggere l’ambiente e le nostre vite”.