Quattro sedi di pediatria e un nuovo specialista per i piccoli pazienti dell’oristanese

ORISTANO, 8 MAGGIO 2024 – Assegnate quattro sedi di pediatria di libera scelta nel territorio di competenza della Asl 5 di Oristano. Ares Sardegna ha concluso le chiamate dei medici pediatri che si erano candidati per le sedi carenti di pediatria bandite per tutta la Sardegna.

Nell’ambito 1, che comprende i comuni di Oristano, Cabras, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis e Villaurbana prenderanno servizio la dottoressa Simona Casano e la dottoressa Stefania Frascaro, quest’ultima finora impegnata nell’ambito 4 del Montiferru. Nell’ambito 5 (Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras), la dottoressa Francesca Corrias assumerà la titolarità dopo un incarico provvisorio. Infine nell’ambito 7 (Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris) ha accettato l’incarico la pediatra Francesca Demelas.

Le quattro pediatre hanno adesso 60 giorni di tempo per aprire il loro ambulatorio. Inoltre dal prossimo 1 luglio entrerà in servizio la dottoressa Dina Fantasia, specialista ambulatoriale interna di pediatria, anche a sostegno della pediatria territoriale. “Un’importante risposta alla carenza di pediatri in tutto il territorio della nostra azienda”, ha commentato il direttore generale, il dottor Angelo Maria Serusi, “la direzione generale, la direzione socio-sanitaria e la Struttura Semplice Dipartimentale Integrazione Ospedale Territorio, di concerto con Ares Sardegna, hanno lavorato alacremente nelle ultime settimane per raggiungere questo risultato”.