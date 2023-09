Oristano: un bando per un incarico provvisorio per un medico di base

Il bando, pubblicato da ARES Sardegna, riguarda anche i comuni di Palmas Arborea e Santa Giusta

ORISTANO, 13 SETTEMBRE 2023 – Si cerca un nuovo medico di base per la città di Oristano. ARES Sardegna, su richiesta della Asl 5 di Oristano, ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di un incarico provvisorio di assistenza primaria nell’ambito 1.3 del distretto di Oristano, che comprende i comuni di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta.

“La nostra direzione generale è impegnata in maniera costante per trovare soluzioni immediate alla carenza di medici di medicina generale in tutto il territorio di nostra competenza. Abbiamo richiesto la pubblicazione di questo avviso ad ARES Sardegna perché nelle ultime settimane alcuni medici di base dell’ambito 1.3 hanno raggiunto l’età della pensione.

Attendiamo fiduciosi le manifestazioni di interesse di medici interessati a lavorare in città e nei due comuni limitrofi”, ha detto il dottor Angelo Maria Serusi, direttore generale della Asl 5 di Oristano.

Il bando è consultabile nel sito di ARES Sardegna al seguente link:

https://www.aressardegna.it/ap/asl-oristano-incarico-provvisorio-ambito-1-3/

