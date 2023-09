Oristano, Cagliari, Sarroch, Selargius e Orroli protagoniste dal 21 al 24 settembre della settima edizione del Festival della Civiltà Nuragica

ORROLI – Una carovana itinerante che dal 21 al 24 settembre toccherà Oristano, Cagliari, Sarroch, Selargius e Orroli. L’edizione numero sette del Festival della Civiltà Nuragica (curata da Mauro Perra, Fulvia Lo Schiavo e Alessandro Usai) è uno straordinario incontro internazionale di studi su Minoici, Micenei e Ciprioti in Sardegna e nel Mediterraneo, in ricordo di Lucia Vagnetti, indimenticata studiosa delle Civiltà egee dell’età del Bronzo. Proprio per tale motivo, nel programma è prevista l’escursione al nuraghe Antigori di Sarroch, illustrata da Alessandro Usai che sta proseguendo gli scavi e lo studio del monumento.

La prima giornata di studi è in programma giovedì 21 settembre a Oristano: inizio delle attività alle ore 9.30 con le visite al Centro Pier Carlier e, successivamente, all’Antiquarium Arborense. Ore 11.30 apertura dei lavori del Convegno con l’introduzione sui Festival di Orroli e sul VII Festival e la presentazione del volume degli Atti del VI Festival della Civiltà Nuragica. Nello stesso giorno a Cagliari, ore 16:30, visita guidata al museo archeologico nazionale.

Venerdì 22 settembre è la volta di Sarroch, con la visita guidata al nuraghe Antigori (ore 9.30), il trasferimento successivo a Villa Siotto per la prosecuzione dei lavori del Convegno: Antigori, archeologia e tutela.

advertisement

Pomeriggio a Selargius, a partire dalle ore 16:00 con la visita l’accoglienza al Museo SEMU /Selargius Museum e la visita al sito di Bia ‘e Palma e successivamente allo stesso museo.

Sabato 23 settembre, presso la biblioteca comunale di Orroli, a partire delle ore 9:00, il grande convegno internazionale con le relazioni di autorevoli studiosi.

Domenica 24 settembre, sempre a Orroli, giornata conclusiva presso il Centro Servizi del Nuraghe Arrubiu. Alle ore 10, la visita guidata del Nuraghe Arrubiu di Orroli e la ‘Tomba della Spada’. Seguirà uno spuntino nuragico, una passeggiata ad Orroli e, infine, la presentazione delle guide del Nuraghe Arrubiu, a cura di Fulvia Lo Schiavo e Mauro Perra (ore 16:00)

Il festival della Civiltà Nuragica è promosso dal comune di Orroli con il contributo della Fondazione di Sardegna. Partner dell’evento i comuni di Oristano, Sarroch, Selargius e la Fondazione Oristano.

Qui il programma completo

Programma completo