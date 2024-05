5 oggetti fitness indispensabili per tenersi in forma

La bella stagione ha fatto oramai il suo ingresso e in lontananza si intravedono i primi giorni d’estate. Cercare di ritrovare un’ottima forma fisica è, adesso più che mai, l’obiettivo di molte persone, che con l’allungarsi delle giornate trovano la voglia e la motivazione necessarie per allenarsi, all’aperto o in casa che sia.

Chi sta proprio adesso pianificando il piano di allenamenti da seguire da qui a giugno potrebbe trovare utile conoscere questi 5 oggetti fitness, tra accessori e piccole attrezzature, che possono fare la differenza.

1. Smartwatch

Spesso ritenuto un accessorio prettamente maschile, lo smartwatch oggi si presenta sul mercato in tantissimi modelli diversi, adatti anche a chi ha uno stile più glam e vuole mantenerlo anche durante gli allenamenti. Anche uno smartwatch da donna bello e funzionale può infatti rispondere perfettamente all’esigenza estetica di ognuna, senza però dimenticare le funzionalità essenziali e fondamentali che un orologio fitness deve necessariamente avere per fare bene il proprio lavoro.

I modelli tra i quali scegliere sono tantissimi, tutti provvisti di funzioni quali cardiofrequenzimetro, contapassi, monitoraggio del sonno, GPS, registratore di calorie, controlli remoti da smartphone e tanto altro ancora.

2. Cuffie bluetooth

Le cuffie bluetooth senza fili sono per moltissimi essenziali durante l’attività fisica. La musica, infatti, è sempre un’ottima compagnia per allenarsi, qualunque siano gli esercizi che si dovranno eseguire.

Facendo jogging, correndo o andando in bicicletta, grazie alle cuffiette si può ascoltare la propria playlist preferita, quella che in genere si sceglie per dare la carica e la giusta motivazione a ogni allenamento.

Tra le caratteristiche più utili di questi piccolissimi accessori ci sono poi anche l’impermeabilità di alcuni modelli, la possibilità di rispondere alle chiamate, e quella di cambiare traccia o alzare/abbassare il volume direttamente dalla cuffietta.

3. Cardiofrequenzimetro

Il cardiofrequenzimetro spesso è incluso negli smartwatch, ma se non dovesse esserci è sempre una buona idea averne uno. Con questo strumento, infatti, si può tenere traccia della frequenza cardiaca e dei battiti al minuto, tutte informazioni importantissime da considerare quando si pianifica una sessione di allenamento.

Monitorare il battito cardiaco serve poi a ottimizzare gli esercizi in modo tale da raggiungere più efficacemente e con più facilità gli obiettivi prefissati, senza sforzarsi troppo e rischiare di sovraccaricare il cuore.

4. Fasce elastiche

Insieme a manubri e bilancieri, anche le fasce elastiche sono ottime alleate per gli allenamenti aerobici. In lattice o in gomma, questi strumenti molto popolari possono essere usati a diversi scopi e trasportati ovunque. Le fasce elastiche, infatti, possono tonificare i muscoli di qualsiasi parte del corpo (da quelli del core a braccia, gambe e glutei), senza pesare troppo sulle articolazioni, e possono essere utilizzate con diversi livelli di intensità, in base all’esercizio che si dovrà eseguire e all’esperienza di chi ne fa uso. In genere, i principianti cominciano sempre con la fascia gialla, più leggera, per poi passare alla resistenza media (fascia rossa) e a quella forte (fascia blu).

5. Palla da fitness

Uno degli oggetti tra i più utili per tenersi in forma è infine la fitball. Si tratta di una grande palla gonfiabile, da utilizzare per correggere la postura e prevenire i dolori alla schiena. È sicuramente tra gli attrezzi preferiti anche da chi pratica l’home fitness, perché poco ingombrante e semplicissima da inserire nel proprio piano di allenamenti.

Usarla durante gli esercizi ha non pochi vantaggi: per esempio, è perfetta per sviluppare maggiore concentrazione e autocontrollo, dal momento che per eseguire il tutto al meglio è necessario trovare il giusto equilibrio. Ma non solo. La fitball è utile anche per chi vuole avere degli addominali più tonici e scolpiti: è infatti indicata per svolgere molti esercizi mirati proprio ai muscoli del core.