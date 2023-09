Olbia, distribuzione di dispositivi per diabetici e prodotti per nefropatici: nuovi orari del servizio

Olbia, 13 settembre 2023 – Cambiano gli orari per la distribuzione di dispositivi per diabetici e prodotti per nefropatici nella Farmacia Territoriale di Olbia, situata nell’ex ospedale San Giovanni di Dio in viale Aldo Moro. Il servizio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.