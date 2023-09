“Oggi ho ricevuto l’ennesima segnalazione. La situazione dura da mesi e i residenti mi hanno contattata esasperati perché non hanno modo di trovare parcheggio. Chi lo ha nel cortile dell’abitazione non riesce a percorrere il tratto di strada per entrarvi all’interno”, sottolinea la candidata alla carica di sindaco a Monserrato. Di seguito le dichiarazioni della giurista e ricercatrice

“A Monserrato, tra via De Castro e il vico V Ovidio, i residenti subiscono ‘angherie’ non solo da chi parcheggia sullo stop e nel posto riservato ai disabili, ma anche da chi fa sostare la propria auto in mezzo alla strada, creando una sorta di ‘tappo’. Di fatto una ‘piazza’ non percorribile dalle macchine degli altri residenti che si ritrovano prigionieri a casa loro.

Chi vorrebbe parcheggiare nel cortile interno della propria abitazione provvista di garage è costretto a cercare parcheggio o in via Cabras o addirittura in via Porto Botte. Ciò comporta il dover percorrere chilometri a piedi per andare a casa, tra la spesa, le carrozzine dei bambini e disagi vari.

Il primo cittadino di Monserrato, Tommaso Locci, detiene la delega in materia. Mi auguro che vada quanto prima ad effettuare un sopralluogo per risolvere questa situazione veramente incredibile“.

