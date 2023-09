L’ABC dell’informatica per gli Over60. Dall’invio di mail al contrasto alle truffe nel corso di Acli e FAP.

Venti ore di alfabetizzazione informatica dedicate agli anziani. Lezioni il venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.30. Le iscrizioni saranno chiuse il 29 settembre. Successivamente sarà stabilita la data di inizio delle lezioni.

Non è mai troppo tardi per imparare a navigare nel mondo digitale con competenza e sicurezza. Per aiutare gli over 60 a muovere i primi passi con l’informatica, le Acli di Cagliari lanciano assieme a FAP ACLI il corso di alfabetizzazione ‘L’ABC dell’informatica‘.

Il corso intende fornire agli anziani competenze di base informatiche sull’utilizzo del computer e della rete Internet per poter partecipare in modo attivo ad una società sempre più digitalizzata.

Si partirà da una lezione su come è fatto un computer e come sono organizzate le informazioni. Verrà quindi illustrato l’utilizzo di programmi di videoscrittura. Infine sarà descritta la rete Internet, il suo utilizzo per la ricerca di informazioni con il Web e per la comunicazione tramite email, messaggistica e voce. Una lezione sarà dedicata in particolare alle truffe online ed a come evitarle.

Le lezioni si terranno il venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.30 per un totale di 20 ore. Per le iscrizioni è possibile chiamare la segreteria Acli al numero 07043039 sino al 29 settembre, quindi sarà individuata la data di avvio del percorso. Si tratta di una iniziativa aperta a tutti i possessori della tessera Acli 2023.

