Jean Monnet Summer school : all’Università di Cagliari si discute di pianificazione e progettazione della mobilità sostenibile mediterranea

Cagliari 12 settembre 2023 – Fino a sabato 16 settembre al Campus Aresu in via San Giorgio a Cagliari, si parlerà di pianificazione e progettazione della mobilità sostenibile. La prima edizione della Summer School, dal titolo “The Future of Sustainability Mobility”, si è aperta il 12 settembre ed è l’espressione pratica del CIREM – Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità ) a cui aderiscono 41 tra professori e ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari.

Al CIREM è stato assegnato il titolo di Jean Monnet Centre of Excellence per il prossimo triennio, in risposta ad un bando finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione europea.

Jean Monnet Summer school

Particolarmente atteso, mercoledì 13 alle 1430, presso l’aula magna “Mario Carta” della facoltà di Ingegneria in via Marengo, l’intervento di Giuseppe Grezzi, già assessore alla mobilità della città di Valencia, Capitale Verde Europea 2024, città simbolo per la mobilità sostenibile tra “zone 30”, incentivazione del trasporto pubblico e promozione all’uso della bici. L’evento con l’intervento di Giuseppe Grezzi sarà aperto al pubblico.

Sabato 16 la scuola estiva si concluderà, sempre nell’aula magna “Mario Carta” della facoltà di Ingegneria, con una tavola rotonda aperta al pubblico.

Maggiori informazioni sulle attività si possono ottenere consultando il programma alla pagina dedicata: https://partecipa.poliste.com/processes/sustainablemobility

La scuola è aperta a un ampio target di partecipanti: studenti universitari, neolaureati, dottorandi, professionisti, funzionari pubblici e referenti di imprese e altre organizzazioni. L’iscrizione è gratuita