Si presenta a Porto Torres il meeting di nuoto Isola dell’Asinara

VENERDÌ 15 settembre 2023 h. 12:00

Palazzo Municipale – Sala Consiliare – Piazza Umberto I° – PORTO TORRES

C’è ancora da scatenarsi su superfici acquatiche di impareggiabile bellezza e che hanno fatto da scenario a storie incredibili. Gli appassionati del nuoto in acque libere non vedono l’ora di prendere familiarità con la tipica salsedine confusa tra le correnti che si adagiano sul Golfo dell’Asinara. Ben due gli appuntamenti per loro davanti alla spiaggia “Scoglio Lungo”: sabato 16 settembre con la 3000 e il giorno dopo in versione miglio.

E come da tradizione con la regia dell’Aquatic Team Freedom coordinata dall’operosissima Silvia Fioravanti, con la collaborazione della FIN Sardegna, si attendono i colpi a sensazione: è ancora vivissimo tra i cultori della disciplina il ricordo di una favolosa Coppa del Mondo Open Water che ha nobilitato il lido di Golfo Aranci.

E l’essenza internazionale resta intatta con l’adesione di campioni nostrani, connazionali e stranieri, con l’immancabile imprimatur della nazionale italiana femminile e maschile di fondo. L’elenco dei partecipanti e tutte le altre peculiarità del ritrovo natatorio saranno argomentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 15 settembre 2023, alle 12, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Porto Torres in piazza Umberto I° . Davanti agli operatori dell’informazione introdurranno il sindaco Massimo Mulas e l’assessora allo Sport Simona Fois. Seguiranno i saluti del coordinatore tecnico del settore fondo FIN Stefano Rubaudo. Sul tavolo delle autorità anche il presidente regionale FIN Danilo Russu e la presidente dell’Aquatic Freedom Silvia Fioravanti.

