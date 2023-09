Ferrara “Norme Ue inadeguate per gestire i flussi migratori”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il sistema normativo europeo che vige attualmente è inadeguato per gestire il fenomeno migratorio: ci sono ancora disequilibri, troppe responsabilità in capo ai Paesi di primo ingresso, e di fronte all’aumento ulteriore degli arrivi che ci sarà in futuro sarebbe necessaria una più forte cooperazione tra gli Stati membri”. A dirlo l’eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Laura Ferrara, in merito all’aumento dei flussi migratori previsto per i prossimi mesi da Frontex.

