“Esperienze e suoni d’acqua festival”: a Gavoi cresce l’attesa per il concerto di Remo Anzovino

Il pianista e compositore di fama internazionale si esibirà sabato 9 settembre alle ore 19.00, nell’ambito della II edizione della kermesse a carattere sportivo e culturale in programma dall’8 al 10 settembre nel paese nuorese

Una chiatta galleggiante sul lago di un suggestivo paese della Barbagia. Un pianista di fama internazionale. Un sabato di settembre. Questi gli ingredienti che contribuiranno a rendere sabato 9 settembre un momento di magia: “Esperienze e suoni d’acqua festival” regalerà ai partecipanti emozioni fortissime per un evento che si candida a diventare indimenticabile.

Protagonista assoluto Renzo Anzovino, uno dei più influenti compositori e pianisti della musica strumentale contemporanea. Il classe ’76 figura tra gli autori di spicco della tradizione italiana della musica da film. In carriera ha pubblicato 18 dischi (tra album di studio e colonne sonore) ed è autore della celebre 9 ottobre 1963 (Suite for Vajont), scelta dalla Fondazione Vajont quale musica ufficiale in ricordo delle vittime.

Nel 2020 l’Unesco ha scelto due sue composizioni per la campagna #NoiSiamoOceano.

Esperienze e suoni d’acqua festival

Il concerto di Remo Anzovino è solo uno dei numerosi fiori all’occhiello della tre giorni che nel fine settimana avrà luogo a Gavoi. Esperienze e suoni d’acqua festival, giunto alla II edizione, dividerà le attività in 5 macroaree: terra, acqua, aria, food e concerti.

In programma trekking lunghi, brevi e letterari, pedalate in mountain bike, escursioni a cavallo, laboratori di archeologia e ancora la possibilità di cimentarsi con l’utilizzo delle pareti per arrampicata sportiva e di canoe, sup e barca a vela.

Sarà inoltre possibile effettuare i voli al tramonto in mongolfiera.

Uno spazio di prim’ordine verrà dato anche al cibo con il laboratorio di preparazione de “is Culurgiones“, dove saranno spiegati tutti i passaggi per la realizzazione di questa specialità sarda, dalle materie prime alla chiusura della pasta “a spighitta”.

