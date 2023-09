Don Angelo Santorsola assume la guida della Comunità Salesiana di Cagliari

Don Angelo Santorsola diviene, durante una Celebrazione Eucaristica, direttore dell’unica comunità salesiana “Nostra Signora di Bonaria”

Nella parrocchia di San Paolo, martedì 12 settembre, una solenne Celebrazione Eucaristica con l’insediamento di don Angelo Santorsola come direttore dell’unica comunità salesiana “Nostra Signora di Bonaria” di Cagliari.

Don Angelo, 55 anni originario di Caserta, ha già dimostrato il suo valore come ispettore (Superiore provinciale) dei Salesiani nell’Italia Meridionale. Prima di giungere a Cagliari, ha ricoperto incarichi importanti. Tra questi nche la direzione e la formazione a Napoli e Genzano di Roma.

Le parole di Don Angelo

E’ “entusiasta di essere qui”, ha condiviso con noi. “Cagliari mi ha conquistato con i suoi colori vivaci, l’ospitalità delle persone e il mare incantevole. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova missione. Desidero esprimere la mia gratitudine a don Michelangelo e don Marco, i miei predecessori. Ci attende ora un affascinante percorso di unificazione della presenza salesiana in questa splendida città.”

Ha presieduto la celebrazione dell’insediamento il superiore della Circoscrizione dell’Italia Centrale don Stefano Aspettati. Era inoltre accompagnato dal suo nuovo vicario, don Michelangelo Dessì, già direttore dell’Istituto don Bosco di viale Fra Ignazio.

L’accoglienza

Don Angelo è stato accolto con calorosi auguri all’inizio di questo ambizioso progetto di unificazione delle tre presenze salesiane nella città di Cagliari, mentre don Michelangelo ha ricevuto tanta gratitudine per il suo prezioso lavoro e gli auguri per una nuova e soddisfacente esperienza.

Dopo la celebrazione, i presenti si sono riuniti nel cortile dell’Istituto Salesiano don Bosco, in viale Fra Ignazio, per un piacevole momento di festa. Qui hanno avuto l’opportunità di condividere gioia e gratitudine in questa nuova fase emozionante della comunità salesiana di Cagliari.

