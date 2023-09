A Bitti un corso di guida ambientale escursionistica

Le iscrizioni per il corso di Guida Ambientale Escursionistica (GAE) si potranno effettuare fino al 27 settembre. Costi ridotti per i residenti nella riserva di biosfera e nelle province di Nuoro e Sassari

Bitti, 16 settembre 2023 – Scadranno il prossimo 27 settembre le iscrizioni per partecipare al corso di Guida Ambientale Escursionistica (GAE) che, grazie a un contributo del Parco di Tepilora, permetterà ai residenti dei 17 Comuni della Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, Rio Posada, Montalbo e ai residenti nei Comuni delle province storiche di Nuoro e Sassari di accedere prioritariamente alla formazione, con un costo ridotto a 1350euro. Ben 600 ore di formazione, coordinate e organizzate dalla Scuola operatori sociali regionale (Sosor) consentiranno alla fine delle attività di raggiungere la qualifica. I posti disponibili sono oltre i 25, quota minima per avviare la formazione. Mentre per potersi iscrivere è inoltre necessario aver conseguito un diploma di scuola media superiore. Maggiori informazioni si possono avere telefonando al numero 0702796700 o consultando il link: www.sosor.eu/g-a-e-guida-ambientale-escursionistica.

Il corso

Prevede 220 ore di Competenze di base (sicurezza e primo soccorso, lingua inglese e informatica). 220 ore infatti di Competenze tecnico-professionali (zoologia, botanica, meteorologia e cartografia, sentieristica, tecniche escursionistiche, progettazione dei percorsi escursionistici, tecnica turistica, legislazione del settore); 160 ore di stage. Le lezioni teoriche si svolgeranno in videoconferenza.

advertisement

I Comuni della Riserva della Biosfera

I 17 Comuni della Riserva della Biosfera, unica realtà riconosciuta dall’Unesco in Sardegna e una delle 20 di tutta Italia, sono: Alà dei Sardi, Bitti, Buddusò, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Posada, San Teodoro, Siniscola e Torpè.