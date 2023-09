A Orosei la convention nazionale di Narcotici Anonimi Italia

Per la prima volta in Sardegna la kermesse del recupero dalla tossicodipendenza

advertisement

A Orosei la convention nazionale di Narcotici Anonimi Italia

Si svolgerà dal 29 settembre al primo ottobre prossimi a Orosei, presso il Club Hotel Marina Beach, la 40ª convention nazionale di Narcotici Anonimi Italia.

Narcotici Anonimi è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro presente in oltre 140 paesi del mondo, in cui conta più di 70 mila riunioni, nata negli USA nel 1953 e presente dal 1980 in Italia, dove è registrata come associazione di promozione sociale e annovera settimanalmente circa 130 riunioni in presenza e 60 online.

Le caratteristiche che l’hanno resa vincente a livello planetario sono:

l’assoluta autonomia economica (non accetta infatti aiuti o sussidi dall’esterno e si sostenta unicamente mediante la libera contribuzione dei membri);

la formula dell’auto-mutuo-aiuto: i membri sono tutti tossicodipendenti che si recuperano alla vita mediante un programma spirituale, non religioso, e aiutano chi è arrivato dopo di loro a fare altrettanto.

La kermesse si svolgerà per la prima volta in Sardegna, dove da qualche anno sono attivi due gruppi, uno a Cagliari e uno a Olbia, con un programma che prevede l’alternarsi di riunioni in cui i membri condivideranno l’esperienza, la forza e la speranza che consentono loro, giorno per giorno, di tornare a essere componenti attivi e produttivi della società, e altre iniziative conviviali all’insegna di un nuovo stile di vita libero dalla schiavitù della droga.

Per tutti i particolari relativi all’associazione e all’evento consultare il sito internet www.na-italia.org o chiamare il numero 0684025043.