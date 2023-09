LEAL: accesso agli atti per i maiali del rifugio cuori liberi soppressi da Ats

Alle prima ore del mattino polizia e i veterinari Ats hanno forzato gli ingressi presidiati da decine di attivisti del Rifugio Cuori Liberi di Zinasco (Pavia).

Gli attivisti hanno documentato e denunciato le violenze subite durante l’intrusione

advertisement

LEAL: accesso agli atti per i maiali del rifugio cuori liberi soppressi da Ats

Gian Marco Prampolini, presidente LEAL, ha incaricato i legali di presentare un’istanza di accesso agli atti per ottenere copia del verbale e capire le modalità dell’uccisione e se sono stati rispettati tutti i protocolli e se sono state rispettate le norme di biosicurezza da parte di operatori e forze dell’ordine.

“Ci riserviamo di valutare la possibilità di depositare un esposto o una denuncia querela” precisa Prampolini

“Quanto è accaduto stamattina è la punta dell’iceberg della strage di suini avvenuta nella zona: si parla di 34 mila animali uccisi con il gas. Per i suini ospiti di Cuori Liberi, salvati da maltrattamenti e non destinati alla filiera della carne, era stato chiesto di avere tempo per valutare il loro stato di salute ed eventuale contagio, nel pieno rispetto della profilassi e dei protocolli di biosicurezza. Come LEAL non possiamo che combattere a fianco dei responsabili del rifugio e degli attivisti contro le logiche di sfruttamento e profitto sulla pelle degli animali”.

Lettera congiunta inviata alle Istituzioni

Nella giornata di ieri LEAL è stata firmataria di una lettera congiunta inviata alle Istituzioni, per chiedere la salvezza degli animali, pochi e isolati dall’esterno con rigorose misure di biosicurezza in cui dodici associazioni attive nell’ambito della protezione animale tra le più rappresentative a livello nazionale (*) hanno inviato un’istanza urgente al Commissario straordinario per la Psa e ai responsabili di settore del Ministero della Salute, della Regione Lombardia e dell’Ats di Pavia, nonché al sindaco di Zinasco.

*Le associazioni firmatarie della lettera aperta sono: Animal Equality Italia, Animal Law Italia, CiWF Italia, ENPA, Essere Animali, LAC – Lega Abolizione Caccia, Last Chance for Animals, LAV – Lega Antivivisezione, LEAL, LEIDAA, LNDC Animal Protection e OIPA Italia