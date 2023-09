Allevamento: 4 anglo arabi sardi sul podio a Pompadour

Gli anglo arabi sardi Fascinosa Baia e Fiore vincono in Francia a Pompadour – La delegazione Agris Sardegna ritorna anche con il secondo posto di Faraone d’Oro e il terzo di Festaiolu Meo

E’ stata un successo la missione in Francia alla “Grand Semaine de l’anglo arabe de Pompadour”, il più importante evento internazionale dedicato all’allevamento dell’anglo arabo. La delegazione Agris Sardegna del Servizio ricerca per la qualità e valorizzazione delle produzioni equine ha portato sul podio tutti e quattro i puledri anglo arabi di due anni, due femmine e due maschi, selezionati in occasione delle rassegne Agris svolte a Tanca Regia. A dimostrazione del valore europeo dell’anglo arabo allevato nell’isola.

Fiore AA, nella III sezione. Figlia di Ksar Sitte e Piraula da Piradin, Fiore è allevata da Massimiliano Boni di Burgos che già due anni fa aveva vinto in Francia con Diamante Foresta AA , inanellando poi una serie di successi in tutte le rassegne regionali, nazionali e internazionali. Primo posto per Fascinosa Baia AA , nella I/II sezione, figlia di Vasnupied de Jonkiere (grande protagonista delle ultime stagioni di monta) e di Princesa da Olympique London, allevata da Gian Mario Mereu di Nule insieme allo zio Sisinnio Bitti. Sul gradino più alto del podio è salito pure, nella III sezione. Figlia di Ksar Sitte e Piraula da Piradin, Fiore è allevata da Massimiliano Boni di Burgos che già due anni fa aveva vinto in Francia con Diamante Foresta AA , inanellando poi una serie di successi in tutte le rassegne regionali, nazionali e internazionali.

Secondo posto per Faraone d’Oro AA nella III SEZ. Figlio di Ksar-Sitte e Nuvola Dorata da Rheingold de Luyne, è allevato da Michele Carboni di Pozzomaggiore di Santu Lussurgiu. Grande soddisfazione anche per il terzo posto di Festaiolu Meo AA nella I/II SEZ. Festaiolu Meo è figlio di Vasnupied de Jonkiere e Rumanedda da Rheingold de Luyne, ed è allevato da Pietro Paolo Pische.

La preparazione

I puledri, prima di partire per la kermesse allevatoriale francese, sono stati presi in carico, negli impianti sportivi di Tanca Regia, dai tecnici dell’Agris Pietro Are, Antonello Brazzi, Fabio Basoli, Giangavino Serra e Salvatore Sanna. Essi hanno perfezionato la preparazione per affrontare la competizione internazionale.

Un ringraziamento speciale anche ad Andrea Taras, Gavino Mulas, Demetrio Sulas di Agris che hanno accompagnato i puledri in Francia ed i migliori complimenti agli allevatori.