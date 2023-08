Tre sardi alla VI edizione di Ecletica World di Davos: Maria Giuliana Campanelli, Mario Adolfi e Giovanni Andrea Negrotti

Alla VI edizione del Festival artistico-letterario, promosso da Eclettica World, che si è tenuta nell’Hotel Meierhof di Davos nella Svizzera, dal 23 al 28 luglio scorsi e che ha visto impegnati svariati artisti provenienti da diverse nazioni, si sono distinti in modo particolare anche tre sardi. Davos, è anche la sede del summit mondiale dell’economia, oltre che località prestigiosa per un festival artistico letterario di prim’ordine giunto alla VI edizione, promosso da Eclettica World.Vi hanno preso parte anche tre artisti sardi, il pittore Mario Adolfi bosano ma nuorese di adozione, il poeta pittore sassarese Giovanni Andrea Negrotti e la poetessa oristanese Maria Giuliana Campanelli, con i versi tradotti in tedesco dal libro Feminas. I tre sardi, hanno ottenuto plausi e riconoscimenti entusistici. Mario Adolfi, che ha partecipato con due opere, ha ottenuto il primo premio, decretato dal pubblico e dagli artisti presenti. Giovanni Andrea Negrotti, invece, è stato premiato per una sua pittura con il secondo premio, mentre alla Poetessa Maria Giuliana Campanelli, è stato rilasciato un prestigioso attestato alla carriera. Terzo premio a pari merito alle pittrici Irene Felizardo, Portoghese, e Janete Machado, Brasiliana.