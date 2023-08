Tornano nelle strade di Olbia i volontari di Uniti per i Diritti umani

Domani, mercoledì 30 agosto, centinaia di libretti con i trenta articoli della Dichiarazione Universale verranno distribuiti nel centro di Olbia.

Riprendono, dopo una breve pausa estiva, le iniziative dei volontari di Uniti per i Diritti Umani e della missione della Chiesa di Scientology della Gallura che, nella serata di mercoledì 30 agosto, distribuiranno centinaia di libretti contenenti tutti i trenta articoli della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite.

I Diritti Umani, un argomento di cui non se ne parlerà mai abbastanza e su cui i pareri delle persone si dividono tra chi è “preoccupato” per la situazione, per cui si dovrebbe lavorare di più per promuoverli e farli crescere nella società, e chi dichiara che i diritti ormai sono appannaggio dei “privilegiati”.

Per i volontari i Diritti Umani devono essere garantiti a tutti, senza distinzione di genere, razza, ragione sociale, cultura o credo religioso. L’impegno costante dei volontari mira innanzitutto a creare una cultura nuova su un tema così importante per la società.

Come diceva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard: “I Diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico”.

Per ottenere questo i Diritti Umani devono entrare nel nostro vivere quotidiano perché quei valori nascono nelle nostre case, nel condominio in cui abitiamo e nei quartieri delle nostre città e paesi. Insomma, nessuno può esimersi dall’impegno di farli divenire una realtà; tutto parte da noi e saremo noi gli artefici di quel cambiamento culturale necessario per creare una società più giusta e a misura di Uomo.

La loro conoscenza è la condizione necessaria per assumersi responsabilità per sé stessi e chi ci sta intorno.

Info: www.unitiperidirittiumani.it