Tonara – Concorso letterario in lingua sarda “Po Peppinu Mereu” 2023

L’Associazione Culturale Coro Polifonico Femminile di Tonara, promuove un concorso letterario dedicato al poeta tonarese Peppino Mereu. Sono tre le sezioni del premio, la prima, la sezione A, riservata alle poesie in rima, scritte in lingua sarda ed è aperta a tutte le varianti linguistiche della Sardegna, compreso il tonarese. La sezione B, poesie in lingua sarda a versi liberi, invece, è aperta a tutte le varianti linguistiche della Sardegna, compreso il tonarese. La Sezione C, “Iscrie unu contu”, prevede il coinvolgimento delle scuole, con gruppi di alunni, o classi, che possono partecipare con la realizzazione di elaborati, che però non devono superare le sei cartelle, con un massimo di 40 righe per pagina. La Sezione D è riservata a residenti, o emigrati, che utilizzano una di queste varianti locali, quelle della Barbagia di Belvì, del Mandrolisai, della Brabaxana e del Barigadu. Nella Sezione E, Poesia e musica, potranno essere presentati arrangiamenti musicali di versi in sardo, canzoni rock o pop, componimenti in rap, componimenti polifonici o a tenore, o anche in altre forme popolari, o tradizionali. Gli adattamenti musicali, potranno essere fatti su versi originali, o tratti dalle poesie di Peppino Mereu.

La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita. Ogni partecipante, dovrà far pervenire i propri elaborati, inediti e mai presentati in altri concorsi, entro e non oltre il 16 ottobre 2023, al seguente indirizzo: Segreteria del Concorso “Po Peppinu Mereu c/o Coro Polifonico Femminile Tonare Viale della Regione 08039 Tonara (NU). Copia del bando potrà essere visionato sul sito del Comune di Tonara, per eventuali chiarimenti, potranno essere chiesti alla segreteria del concorso al 3336740851, oppure scrivendo alla mail corofem@hotmail.com

La premiazione delle opere, avrà luogo a Tonara il 12 Novembre 2023, tutti i vincitori, verranno tempestivamente avvertiti, tramite comunicazione telefonica