Tagli al reddito di cittadinanza, subito una misura ad hoc

Alessandro Solinas (M5S): “in variazione di bilancio l’istituzione di un fondo dedicato a chi ha perso il sussidio”

“Sono oltre 6mila in Sardegna i percettori di reddito di cittadinanza che hanno subito i rovinosi effetti dei tagli imposti dal governo Meloni.

Numeri che spaventano:

secondo le stime diffuse dalla stampa, il 17% dei nuclei familiari dell’isola si ritrova oggi davanti a un futuro di incertezze e di angoscia. Sono tantissimi i sardi, doppiamente beffati, a dover fare i conti con la mancanza di lavoro e la privazione di un sussidio indispensabile per poter avere una vita dignitosa”.

“Il Gruppo Movimento 5 stelle in Consiglio regionale –

fa sapere il capogruppo Alessandro Solinas – sta già lavorando a una proposta dedicata, e combatteremo affinché trovi spazio finanziario nella prossima variazione di Bilancio prevista a settembre, subito dopo la conclusione dei lavori del collegato alla legge Finanziaria attualmente in discussione.

La nostra proposta per i sardi, a cui stiamo lavorando in collaborazione con il resto dell’opposizione che ha già mostrato sensibilità verso il tema –

spiega il capogruppo penstastellato –

prevede l’istituzione di un fondo dedicato, destinato a tutelare tutti quei soggetti che si trovano in estrema difficoltà e che stanno chiedendo in tutte le sedi competenti, Comuni, uffici INPS, Centri per l’impiego, una soluzione a breve termine. Il nostro obiettivo è quello di agire su un doppio binario: garantire un sostegno immediato alle famiglie e al contempo porre le basi per creare nuove opportunità lavorative”.

“Alla luce delle recenti dichiarazioni dell’assessore Fasolino – precisa Solinas –

chiederemo che parte delle ingenti risorse disponibili in variazione di Bilancio – 170 milioni di euro –

vengano destinate a lenire i danni prodotti da una decisione ingiusta che, soprattutto in Sardegna, accentuerà il divario sociale esponendo la nostra regione alle potenziali innumerevoli conseguenze negative che, a cascata, rischiano di travolgere la società e la nostra precaria economia”.