Dopo Oristano, San Giovanni di Sinis e Donigala Fenughedu, la carovana del festival Dromos prosegue senza sosta il cammino della sua venticinquesima edizione, e domani (venerdì 4 agosto) farà tappa a Cabras (OR) per uno dei suoi appuntamenti più attesi, proposto con il sostegno del Comune di Cabras .

The Original Blues Brothers Band domani a Cabras (OR)

Alle 22, in piazza Stagno, riflettori puntati su The Original Blues Brothers Band (biglietto a 15 euro più prevendita), la formazione il cui nucleo fu scelto personalmente da John Belushi e Dan Aykroyd per il celeberrimo film del 1980 di John Landis, che ha tracciato una rotta importante per tutto l’universo blues, contribuendo in maniera determinante alla diffusione capillare della “musica del diavolo”. Tanti i prestigiosi palcoscenici calcati negli anni dall’ensemble, come l’Olympia di Parigi; dove, per la prima volta nella sua storia, sono state rimosse le sedie per far ballare gli spettatori.

La band

The Original Blues Brothers Band è capitanata dal sassofonista “Blue” Lou Marini , musicista del famoso Saturday Night Live, il programma di varietà in onda il sabato sera sulla NBC, dove nel 1975 John Belushi, all’epoca attore dello show, l’aveva notato suonare nella sezione fiati con Joe Cocker, Ray Charles e Aretha Franklin.

Con Marini ci sarà un altro membro della band presente nel mitico film, Tom “Bones” Malone al sax baritono e al trombone; mentre erano tra i musicisti del seguito cinematografico “Blues Brothers 2000” (diretto sempre da John Landis nel 1998) altri due musicisti presenti domani (venerdì) a Cabras:

Tommy “Pipes” McDonnell (voce)

(voce) Leon “The Lion” Pendarvis (tastiere);

completano la formazione:

Steve “Catfish” Howard (tromba),

(tromba), Bobby “Sweet Soul” Harden (voce),

(voce), Francesco “Red House” Simon (chitarra),

(chitarra), James “Hag” Haggerty (basso)

(basso) Lee “Funkytime” Finkelstein (batteria).

Dall’anno in cui si è riformata, il 1988, la band ha inciso dischi con Dan Aykroyd, alias “Elwood Blues”, B.B. King, Eric Clapton, James Brown e molti altri, ma è dal vivo che sa esprimere al massimo la sua coinvolgente energia.

Si annuncia dunque una serata tutta da gustare, anche grazie alla combinazione con la prima edizione della Laguna Beer – Festa della Birra, con il Birrificio Artigianale Mogorese, Sa Birra, e il birrificio La volpe e il luppolo di Simaxis. Punto ristoro a cura di Sa Panga di Cabras.



Sabato 5 agosto il festival si sdoppia facendo base in due luoghi diversi

Alle 21.30, a Oristano, saranno di scena al Giardino Antiquarium Arborense il chitarrista Giorgio Crobu e la cantante e chitarrista tedesca Veronika Vogel con un repertorio all’insegna del latin jazz. Biglietto a 10 euro più prevendita. Il concerto è presentato in collaborazione con la Fondazione Oristano.

Doppio appuntamento in programma invece nella suggestiva cornice del Tempio ipogeico Sa Scab’e Cresia, nei pressi di Morgongiori. Protagonisti del primo, con inizio sempre alle 21.30, il chitarrista olbiese Marino De Rosas , volto noto e di lunga esperienza del panorama musicale sardo, e la cantante, corista e autrice sassarese Denise Gueye . Alle 22 il secondo atto della serata, condotta dal giornalista Giacomo Serreli, vedrà sul palco una produzione originale firmata Dromos e Teatro e/o Musica di Sassari: “Nunca Más Canaries” (biglietto a 5 euro più prevendita), un progetto della cantante Maria Pia De Vito (impegnata anche l’indomani mattina, domenica 6 agosto, in una masterclass alla Scuola Civica di Musica di Oristano) che rende omaggio alle voci femminili del jazz in cui sarà affiancata dalle cantanti sarde Francesca Corrias e Daniela Pes , tra le voci più interessanti nel panorama nazionale, e dall’ Orchestra Jazz della Sardegna diretta da Gavino Mele.

Info

I biglietti per i concerti si possono acquistare online sul sito di Dromos .

Previsto uno sconto speciale per i residenti nei Comuni di Oristano, Cabras e Fordongianus; che potranno usufruire di una riduzione vicina al cinquanta per cento sul prezzo per l’ingresso ai concerti in programma nei rispettivi centri.

Sempre nella logica del ripopolamento culturale rientra anche un’altra iniziativa già collaudata nella scorsa edizione del festival:

in sinergia con la Fondazione Mont’e Prama; il Comune di Cabras; la cooperativa Penisola del Sinis; il Museo di Cabras; la Fondazione Oristano e il Comune di Oristano, ritorna “Insieme per la cultura”:

che mira a far conoscere al pubblico di Dromos vari siti di interesse storico e culturale del territorio di Cabras e di Oristano, proponendo una serie di sconti per visitarli.

Fino al prossimo 31 ottobre, i nati nel 2004 possono registrarsi con SPID o CIE sul sito 18app.italia.it e ottenere il Bonus Cultura di 500 euro per acquistare i biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali e anche per gli spettacoli del festival Dromos . Anche i docenti di ruolo possono ottenere il bonus di 500 euro che il MIM mette a disposizione sul sito cartadeldocente.istruzione.it utilizzabile per acquistare i biglietti del festival.

I cittadini italiani ed europei residenti in Italia, –

di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti, in possesso della Carta Giovani – potranno usufruire di speciali promozioni.

Per informazioni, si può contattare la segreteria del festival al numero di telefono 0783310490, al numero Whatsapp 3348022237 e all’indirizzo di posta elettronica info@dromosfestival.it . Notizie e aggiornamenti sul sito www.dromosfestival.it , sul canale Telegram e nelle pagine Facebook e Instagram di Dromos.

Festival Dromos

La venticinquesima edizione del festival Dromos è organizzata con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio -, Fondazione di Sardegna, Banco di Sardegna, Fondazione Mont’e Prama, Amministrazioni Comunali di Oristano, Cabras, Fordongianus, Morgongiori, Neoneli e Nureci, Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, Fondazione Oristano, Ros’e Mari Farm & Green House, Cantina Bingiateris di Ortueri, Hotel Mistal 2, Eolo Ristobar, Arcidiocesi di Oristano, Centro Servizi Culturali U.N.L.A. di Oristano, Antiquarium Arborense, Scuola Civica di Musica di Oristano, Music Academy Isili, Cooperativa Teatro e/o Musica, Mariposas de Sardinia, ViaggieMiraggi, Intramadu, Radio Popolare, Terme Romane Festival di Fordongianus, Mamma Blues e Sardinia Coast to Coast.