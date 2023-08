Riepilogo incendi 15 agosto 2023

Nella giornata di ieri, su un totale di 19 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 5 incendi, per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale

Incendio in agro del Comune di Siamaggiore

1 – Incendio in agro del Comune di Siamaggiore, in località Tanca Floris Pinna, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvata dal personale a bordo di due elicotteri provenienti dalla base del CFVA di Fenosu.

Sul rogo sono intervenuti il Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco (GAUF) del Corpo forestale di Oristano, la squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Zeddiani e i Vigili del Fuoco di Oristano.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 30 ettari di seminativo e seminativo a riposo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17.00.

Incendio in agro del Comune di Sindia

2 – Incendio in agro del Comune di Sindia in località Nuraghe Monte Codes.

Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Macomer, dal Gruppo Analisi e Utilizzo del Fuoco (GAUF) del Corpo forestale di Nuoro e dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa.

Hanno partecipato allo spegnimento una squadra dei vigili del fuoco di Macomer, e i volontari di Macomer.

L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di circa un ettaro di frutteto. Le operazioni di spegnimento, durate mezz’ora, si sono concluse alle ore 15.00.

Incendio in agro del Comune di Uta

3 – Incendio in agro del Comune di Uta in località Is froris.

Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula.

Sul luogo sono intervenute 3 squadre di volontari delle associazioni di Assemini (Orsa e Aquila) e Decimoputzu.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,37 ettari di incolto.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.30.

Incendio in agro del Comune di Villasor

4 -Incendio in agro del Comune di Villasor in località S’orixina.

Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvata dal personale a bordo dell’elicottero della base del CFVA di Pula. Ha partecipato alle operazioni di spegnimento la squadra dei volontari di Decimoputzu.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 3 ettari di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.10.

5 alle ore 18.38 un elicottero è decollato dalla base di Bosa si sta dirigendo in località S’eligheddu (al confine tra l’agro di Portotorres e Sassari) per un intervento su un ulteriore incendio.