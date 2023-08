Il cantiere poetico di Ottobreinpoesia salpa verso un isolotto segreto ed esclusivo della Sardegna: appuntamento venerdì 18 agosto con l’evento “Suonicomunicanti” dedicato al jazz e alla poesia

Un viaggio poetico tra narrazione, versi e sonorità jazz, accompagnato da buon cibo e vini pregiati.

Il 18 agosto in una località segreta della Sardegna, le poesie e la voce di Leonardo Onida insieme alla tromba di Giovanni Sanna Passino animeranno il nuovo appuntamento del Cantiere Poetico di OttobreinPoesia, la manifestazione nata 17 anni fa per promuovere la diffusione della poesia e la fruizione della bellezza in ogni luogo, coinvolgendo le eccellenze del territorio.

Il cantiere poetico di OttobreinPoesia: appuntamento venerdì 18 agosto con l’evento “Suonicomunicanti”

Nessuna rivelazione sul luogo che ospiterà SUONIcomuniCANTI, uno degli eventi che, come ogni anno da marzo ad agosto, arricchiscono il calendario d’incontri che attraversano poeticamente tutte le stagioni con presentazioni di libri, reading poetico-musicali, laboratori, seminari e molto altro, in preparazione dell’evento principe di ottobre con il festival internazionale OttobreinPoesia, la manifestazione che dal 2007 racconta la sua idea poetica del mondo.

Al momento il nome della località segreta è top secret, solo qualche dettaglio per stimolare la curiosità dei partecipanti: un isolotto deserto, in mezzo al mare della Sardegna, dove degustare al tramonto il buon cibo e i vini DOC del mondo PoP.

Un’esperienza unica per immergersi in una piscina naturale dall’acqua cristallina, con la poesia ad accompagnare questo momento magico. Le letture saranno tratte dal volume Abbracciamo il mondo, realizzato da Ludo Edizioni durante il periodo della pandemia per esorcizzare i cattivi pensieri con racconti e poesie cariche di fiducia e bellezza.

Appuntamento venerdì 18 agosto alle 18.30 per salpare verso una località segreta ed esclusiva. Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 334 14 56 501 oppure inviare un’e-mail a leonardoonida@gmail.com