Le Notti musicali, domani il terzo appuntamento

Nuovo appuntamento domani, lunedì 28 agosto, con Le Notti Musicali, il festival inserito nella XXIII edizione dell’Accademia internazionale di musica di Cagliari in corso sino al 31 agosto.

Alle 21, come di consueto nell’Auditorium del conservatorio “G. P. Da Palestrina“, ad aprire la serata sarà il pianista d’origine cubana Leonel Morales che si esibirà in un recital costruito sulle note di Cinco danzas cubana di Ignacio Cervantes (compositore di riferimiento per la letteratura pianistica dell’America latina) e della Sonata n. 3 op. 5 in fa minore per pianoforte di Johannes Brahms. A seguire musiche di Mozart: del genio di Salisburgo, il Kong Quartet e il clarinettista tedesco Johanns Thorsten affronteranno il Quintetto in la mag. per clarinetto e quartetto d’archi K 581.

Per informazioni e biglietti: Box Office Sardegna, viale Regina Margherita 43, tel. 070/657428 – Mail: info@boxofficesardegna.it

Il concerto sarà preceduto alle 17,30 nel giardino d’inverno del T Hotel da Le notti musicali before, il minifestival che vede i virtuosi dell’Accademia dare prova delle competenze acquisite durante le masterclass.

ll festival Le notti musicali è realizzato con contributo di: Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio), Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari.

In collaborazione con il T Hotel.