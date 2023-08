“Gelato di Selen”, martedì sera la sexy-icona sarà a Cervia

Dopo il clamore mediatico che ha accompagnato la creazione de “Il gelato di Selen”, martedì 29 agosto (dalle ore 21) Luce Caponegro sarà a Cervia per la presentazione del suo nuovo prodotto.

L’appuntamento è al civico 1 del Lungomare Gabriele D’Annunzio, dietro al bancone de “Il gelato di Jessica”, la bio-gelateria di Jessica Galletti che ha creato materialmente il nuovo gusto dell’estate.

Il “gelato di Selen” – un gusto al cioccolato crudo mantecato al peperoncino di Caienna – è la sintesi di un percorso di ricerca condiviso fra la sexy-icona dell’era analogica e la master-gelataia di Cesenatico, creatrice del gelato “sano” e titolare dal 2014 di tre omonimi punti vendita a Cesenatico, Cesena e appunto Cervia.

Dall’amicizia tra Luce e Jessica è nata una prelibatezza artigianale dagli effetti afrodisiaci, ma anche un alimento sano e naturale senza grassi vegetali idrogenati né emulsionanti.

Il “gelato di Selen”, infatti, fa parte della linea “Crudi vegani” e – servito in cono o con coppetta in packaging compostabile – è realizzato con fave di puro cacao e addolcito con zucchero integrale del fiore di cocco bio. E’ un gusto che racconta, in primis, l’amore per la natura e la sostenibilità ambientale, un gelato creato con ingredienti puri senza glutine, senza latte e senza derivati di origine animale e assemblato con procedimenti naturali 100% vegan.