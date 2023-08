Lancioni (Psd’Az), lavoratori del Brotzu con stipendi più bassi: “Si superi questo divario”

Sanita’, Lavoratori Del Brotzu Discriminati Con Stipendi Piu’ Bassi

Lancioni (Psd’az): “Si Superi Questo Divario Inaccettabile”

advertisement

Lancioni (Psd’Az), lavoratori del Brotzu con stipendi più bassi: “Si superi questo divario”

“Occorre superare le differenziazioni stipendiali tra i lavoratori dell’azienda ospedaliera Brotzu e il personale delle altre aziende sanitarie sarde. Una discriminazione davvero inconcepibile”.

È quanto rimarca il consigliere regionale del Psd’Az Gianfranco Nanni Lancioni sulla disparità economica tra le diverse strutture ospedaliere isolane. La questione è posta all’attenzione dell’assessore regionale alla sanità Doria; con la volontà politica di porre fine a questa criticità, ma ancora la tematica non è stata risolta.

“Per questo auspichiamo un provvedimento urgente – continua l’esponente dei sardisti – finalizzato a mettere fine alla disparità tra le retribuzioni ai dipendenti del Brotzu e dell’Azienda ospedaliero Universitaria e le altre realtà sanitarie. Si tenga conto che nei due presidi si registrano i tassi di ricovero più alti in Sardegna, con un elevato flusso di pazienti non solo da tutta l’area vasta di Cagliari”.

Da qui la richiesta per il riconoscimento di un incentivo per recuperare il gap stipendiale esistente: “Occorre scongiurare che questa disparità si ripercuota sulle condizioni lavorative dei dipendenti nei diversi reparti, recuperando le risorse utili a ripianare questa discriminazione assurda – conclude Lancioni – e garantire così uno stipendio adeguato ai dipendenti dell’azienda ospedaliera ai piedi del colle di San Michele”.

Per altre notizie simili clicca qui: Suicidio carcere Uta, Lai (PD): “Servono risorse per sanità in carcere”