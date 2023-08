La Polizia Di Stato Denuncia In Stato Di Libertá Due Giovani Per L’imbrattamento Di Treni Alla Stazione Ferroviaria Di Alghero

Nelle giornate del 1° e 6 agosto 2023 i poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Alghero sono intervenuti presso la locale stazione ferroviaria, sita in via Don Minzoni, a seguito di segnalazione di imbrattamento di diversi treni di nuova generazione, in servizio per la tratta Alghero-Sassari-Alghero.

Nella prima occasione l’intervento è risultato a carico di ignoti, mentre, in occasione dell’intervento del 6 agosto u.s., i poliziotti hanno individuato quattro giovani, che, dopo aver imbrattato un treno, alla vista della Volante, hanno cercato di darsi alla fuga, senza successo. Infatti, i poliziotti hanno fermato un ragazzo ed una ragazza di circa vent’anni.

Dalla successiva visione delle immagini, è emerso che la donna sarebbe l’autrice degli imbrattamenti del 1° e 6 agosto, mentre il ragazzo avrebbe avuto la funzione cd. di “palo” per il fatto del 6 agosto e di responsabile dell’imbrattamento del 1° agosto, unitamente alla giovane.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento.