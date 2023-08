Olbia (Ss): Carabinieri Di Olbia Arrestano Ladro Seriale: Era Evaso 4 Volte Nell’ultimo Mese

I Carabinieri Della Stazione Olbia Centro Unitamente Ai Militari Del Nucleo Operativo E Radiomobile Hanno Arrestato E Condotto Presso Il Carcere Di Bancali Un Ventunenne Responsabile Di Svariati Furti Tra Olbia E Palau.

La Misura, Disposta Dall’A.G. Di Tempio Pausania, È Scaturita A Seguito Di Una Complessa Attività Che Ha Permesso Di Attribuire Al Giovane Anche La Responsabilità Di Una Frequente Attività Di Ricettazione.

Il Giudice Disponeva In Un Primo Momento Gli Arresti Domiciliari, Regime Che, Tuttavia, Non Veniva Rispettato Dal Detenuto. In Occasione Dei Controlli, Infatti, I Militari Hanno Constato Diverse Volte La Sua Assenza: In Particolare Nel Mese Di Agosto È Stato Denunciato In 4 Occasioni Per Evasione.

È Stato Quindi Emesso Dalla Stessa A.G. Un Aggravamento Della Misura Già Applicata Disponendo L’accompagnamento Presso La Casa Circondariale Di Sassari. I Carabinieri Che Hanno Svolto Le Indagini Sono Riusciti Ad Intercettare Il Detenuto E A Eseguire Il Provvedimento Dopo Circa Un Giorno Di Ricerche, A Seguito Dell’ultima Evasione Dello Stesso.

