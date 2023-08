Isole che Parlano ai bambini, a Palau da lunedì 4 a mercoledì 7 settembre

Palau (SS), 23 agosto 2023 – Isole che Parlano ai bambini a cura di Alessandra Angeli, la sezione del Festival Internazionale Isole che Parlano dedicata all’infanzia e all’adolescenza, spegnerà quest’anno diciannove candeline:

da lunedì 4 a mercoledì 6 settembre la tre giorni ‘a misura di bambine/i e ragazze/i’ vedrà coinvolti circa un centinaio di partecipanti dai tre anni in su, ma anche gli adulti – amici, genitori, nonni – che saranno invitati a lasciarsi guidare dai più giovani in un gioco di scoperta attraverso i linguaggi dell’arte.

Le mattine saranno dedicate ai tre percorsi laboratoriali didattici che vedranno impegnati bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 18 anni nella sperimentazione di differenti linguaggi espressivi attraverso i quali potranno condividere ed esplorare il proprio mondo e quello circostante, dando vita alle “isole” con canti, suoni, racconti e creature fantastiche.

Queste le tre attività in programma

Composizione Istantanea, laboratorio musicale a cura di Aleksandar Caric che, partendo dall’esplorazione dei suoni che ci circondano, darà vita al “canto delle piccole isole” creato con le mille parole soffiate, urlate, sussurrate dai bambini;

Metamorfosi marine, laboratorio grafico-pittorico a cura di Annalisa Masala che ci condurrà nel profondo blu alla scoperta del rapporto tra uomo e mare, esplorando mondi sconosciuti e una biodiversità fantastica;

Il corpo del racconto, laboratorio di teatro tra corpo e narrazione a cura di Agostino Aresu, che darà vita a una performance teatrale dove le storie narrate diventeranno corpo e voce dal vivo.

Incontri intergenerazionali con Assaggi di laboratori

Nei pomeriggi torneranno gli incontri intergenerazionali con Assaggi di laboratori dedicati ai piccolissimi dai 3 ai 6 anni e ai loro genitori: quest’anno con Annalisa Masala e il laboratorio Munari Per fare un Albero… (lunedì 4), e Aleksandar Caric che proporrà un laboratorio musicale dal titolo L’inventore di suoni (martedì 5).

Appuntamenti

Il 4 settembre torneremo al Parco comunale “La Croce” (Sentiero del Tartafone), per tuffarci nel verde con Per fare un Albero… laboratorio Munari a cura di Annalisa Masala; e il 5 settembre in piazza Fresi andremo alla scoperta dei mille suoni nascosti nel nostro corpo e negli oggetti del nostro quotidiano con L’inventore di suoni laboratorio musicale a cura di Aleksandar Caric.

La sera del 5 settembre sulla spiaggia di Palau Vecchio una speciale Notte Animata a cura di Andrea Martignoni proporrà una selezione di cortometraggi in collaborazione con ANIMAPHIX Festival Internazionale del Cinema di Animazione – Bagheria Palermo.

Mercoledì 6 settembre dalle 21:15 ci ritroveremo, infine, al Polo Culturale Montiggia per l’attesa serata conclusiva di presentazione pubblica di quanto vissuto e realizzato all’interno dei ‘laboratori a misura’ … una serata aperta a tutti fatta di racconti, immagini, suoni e tante emozioni!

Le iscrizioni ai laboratori saranno aperte da lunedì 28 agosto, per info e iscrizioni: https://www.isolecheparlano.it/ai-bambini-23/