Iovedicorsa e Livigno, un sodalizio sportivo che profuma di buono

A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il suo brand

in una insolita location di Livigno

“La forza di ogni individuo sta nella propria testa e accanto alle persone cui vuole bene”



LIVIGNO (SO) – Sono trascorsi oltre 10 anni da quando Marco Frattini ha iniziato la nuova avventura di iovedodicorsa, il brand dei runners indomiti, come il suo ideatore, e con un logo che la racconta tutta, un cuore occhialuto che “sente” attraverso delle scarpe da running ma, soprattutto, un cuore sano e pimpante.

Tutti i prodotti della linea iovedodicorsa sono di alto profilo tecnico ma allo stesso tempo simpaticissimi e coloratissimi.

Lo shooting

Dalla Brianza, Marco si è messo in viaggio per dare visibilità al suo brand, una strada lunga che lo ha portato fino a Livigno, patria dello sport, dove Marco si è trasferito per qualche mese per rinnovare la sua passione per la cucina.

E’ in compagnia della brigata di eccezione che anima i fornelli del ristorante “Al Mònd Vei” che Marco ha scelto di raccontare lo stile e le novità di iovedodicorsa attraverso l’opera dello specialista in ritrattistica, moda e motori Alessandro Martellotta, amico e collaboratore di Marco Frattini.

Coinvolti entrambi i settori, cucina e sala, attraverso i rispettivi responsabili il giovane Chef (e runner) Gioacchino Saltarella, l’esperto responsabile di sala Maurizio Crapella e tutto il team, 18 collaboratori provenienti da diversi paesi (guarda il video del backstage).

Dichiarazioni

“Marco è venuto a lavorare per noi e siamo estremamente felici di aver accettato la sua proposta a partecipare e collaborare a questo progetto fotografico” afferma John Cusini, general Manager Al Mònd Vei.

“Non solo è stata un’esperienza molto gratificante, ma anche una modalità inusuale per consolidare un gruppo di lavoro affiatato e dinamico come il nostro“.

“Questo nuovo progetto fotografico vuole solo evidenziare, ancora una volta, come la capacità del singolo individuo vada di pari passo in armonia e costellazione con la forza di un gruppo, anche in ambiti differenti rispetto a quello podistico che ci caratterizza e più ci rappresenta“, ha detto Marco Frattini che ha anche sottolineato come lo slogan del brand

“La forza di ogni individuo sta nella propria testa e accanto alla persone cui vuole bene” sia stato, anche in questa occasione, il motore che ha portato la squadra di Al Mònd Vei a condividere questa esperienza. Guarda la gallery QUI.

Chi è Marco Frattini

Marco è un uomo speciale per diversi aspetti. Ha vissuto l’adolescenza come tutti, tra scuola e hobby, l’amore per l’atletica e per la musica ed un diploma da Chef. Nel 1994, nel pieno della professione odontoiatrica, Marco ha scoperto di avere una massa neoplastica di circa 7 cm di diametro che lo ha portato a perdere completamente la capacità uditiva nel 2006.

Da sordo Marco ha trovato nella corsa una grande amica e si è laureato 3 volte campione italiano di maratona e di cross 2009/10/11 per la «FSSI» («Federazione Sport Sordi Italia») oltre a 4 titoli mondiali di categoria per medici e odontoiatri. Marco è anche istruttore FIDAL.

La sua vena creativa va dalla stesura di libri, allo sviluppo dell’app «CiaoRunner», la community di runners indomiti, alla produzione di Iovedodicorsa, brand di prodotti tecnici per il mondo dello sport, un cuore occhialuto che “sente” attraverso delle scarpe da running ma, soprattutto, un cuore sano e pimpante.

Lo scorso anno Marco è tornato, dopo un lungo silenzio obbligato, a calcare la scena musicale in veste di compositore del singolo “Corro come il vento“, un brano ironico che ha collezionato migliaia di visualizzazioni e apprezzamenti, spingendo Marco a rimettersi in gioco nel prossimo futuro, l’autunno, infatti, porterà delle novità.

Scarica GRATIS l’mp3 e ascolta subito Corro come il vento.

Visita il sito QUI. Prenota i prodotti via whatsapp al 3475757103

o via e-mail a info@iovedodicorsa.com