Enrico Merlin (ore 18.30) e Jacopo Ferrazza col suo quintetto (ore 21) domani al festival Nuoro Jazz

Sono tutte performance solistiche a caratterizzare gli appuntamenti preserali del festival Nuoro Jazz che fino a venerdì viaggia in parallelo con le attività didattiche della trentacinquesima edizione dei seminari, in corso alla Scuola civica di musica.

E così, dopo Sebastiano Dessanay, Max De Aloe, Eugenia Canale, Stefano Bagnoli e Silvia Corda, protagonisti nei giorni precedenti, domani (mercoledì 30) è il turno di Enrico Merlin, di scena alle 18.30 nei Giardini del Museo Archeologico Nazionale con la sua chitarra e i suoi paesaggi elettronici per un concerto che, sotto il titolo del suo ultimo disco, “Dangerous Mind“, si annuncia come un viaggio nello spazio e nel tempo, tra melodie popolari e composizioni originali.

All’attività di musicista e compositore, Enrico Merlin affianca con successo quella di storico della musica del Novecento (ed è in questa veste che dal 2014 è docente di storia del jazz ai seminari nuoresi).

Questi due mondi, che raramente si incontrano nella vita di un artista, danno vita ad una capacità creativa e divulgativa di rara forza espressiva. Nel ruolo di chitarrista e manipolatore sonoro ha partecipato ad oltre sessanta produzioni discografiche ed è stato leader di varie formazioni, mentre sul versante musicologico è riconosciuto come uno dei massimi esperti della musica di Miles Davis.

In serata, alle 21, si accendono invece microfoni e riflettori sul palco del Giardino della Biblioteca Satta per il concerto di Jacopo Ferrazza col suo quintetto all’insegna di “ Fantàsia “, come si intitola l’album pubblicato l’anno scorso dal trentaquattrenne contrabbassista di Frascati.

Un lavoro basato su composizioni originali scritte con l’intento di conciliare il mondo acustico ed elettronico e influenzato da quattro matrici: il jazz moderno, la musica cameristica, la corrente tardo-romantica e la musica elettronica.

Ad affiancare Jacopo Ferrazza domani sera (mercoledì 30), così come nelle tracce del disco, alcuni dei musicisti più interessanti del panorama italiano, uniti da una forte amicizia, rispetto e grande stima reciproca: Alessandra Diodati (voce), Enrico Zanisi (pianoforte, sintetizzatore, live electronics), Livia De Romanis (violoncello) e Valerio Vantaggio (batteria).

Info

I biglietti per i concerti del festival Nuoro Jazz si possono acquistare online su Ciaotickets e a Nuoro al CTS – Centro Turistico Sardo in piazza Mameli, 1 (tel. 078432490). Per informazioni la segreteria dell’Ente Musicale di Nuoro risponde al numero 078436156 e agli indirizzi di posta elettronica info@entemusicalenuoro.it e entemusicalenuoro@gmail.com ; per altre notizie e aggiornamenti: www.entemusicalenuoro.it/home e www.facebook.com/nuorojazz2014 .