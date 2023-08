Ventuno i roghi registrati nell’isola in data odierna, martedì 1° agosto. Per la soppressione di tre di essi il Corpo Forestale ha fatto ricorso al servizio aereo antincendio regionale.

Ennesima giornata di straordinari per il Corpo Forestale, costretto a fronteggiare – da nord a sud e da ovest a est – la furia distruttrice delle fiamme. L’allerta arancione per rischio incendi, dichiarata dalla protezione civile regionale per la giornata odierna, ha trovato conferma: solo considerando i roghi di maggiori proporzioni, sono stati 10 gli ettari divorati dalle fuoco.

Nel nord dell’isola, per la precisione in provincia di Sassari, a fare la conta dei danni è Arzachena. Nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto, il fuoco ha percorso una superficie di circa 2 ettari nelle campagne del comune più popoloso della Gallura. Provvidenziale l’intervento del Corpo Forestale di Olbia, abile a coordinare l’azione delle squadre a terra dell’Agenzia Forestas e delle associazioni costituite da volontari. Durante le prime ore della mattina ha inoltre fornito il proprio supporto un elicottero proveniente dalla base di Limbara.

Sono invece due i comuni del Sud Sardegna in cui si è reso necessario l’intervento della flotta aerea.

A Esterzili si piangono i 5 ettari andati in fumo in località “Funtana Sadella”: bilancio tutto sommato contenuto se si pensa che l’intensità dell’incendio ha richiesto l’intervento di tre Super Puma (provenienti dalle basi di Villasalto, San Cosimo e Fenosu) e di un Canadair (da Olbia).

A Sardara il bilancio è di 3 ettari di terreni incolti diventati cenere. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei (elicottero proveniente dalla base di Fenosu) si sono concluse alle ore 18 circa.

