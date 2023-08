Il 25 agosto prosegue la XVI edizione della rassegna ‘Cortoindanza-Logos’ nella Chiesa romanica di San Giuliano a Selargius con ‘Ombelichi Tenui’

Il 25 agosto prosegue la XVI edizione della rassegna ‘Cortoindanza-Logos’ nella splendida cornice della Chiesa romanica di San Giuliano a Selargius con la creazione site specific ‘Ombelichi Tenui’ di e con Simone Zambelli e Filippo Porro.

Il luogo che racconta e si racconta che in dialogo stretto tra i protagonisti della danza d’autore e i differenti linguaggi artistici propone un’inedita dimensione culturale, ogni volta diversa, attraverso la rassegna internazionale Cortoindanza/Logos diretta da Simonetta Pusceddu.

Tra i luoghi di indagine (worksite) della XVI edizione si rinnova la Chiesa romanica di San Giuliano, a Selargius. Il 25 agosto l’appuntamento con il progetto di danza contemporanea, teatro, arte circense, musica e poesia che si sviluppa attraverso la relazione simbiotica fra corpo e ambiente, vede in scena alle 21.00 nella cornice suggestiva di uno dei più importanti gioielli del primo romanico in Sardegna risalenti tra fine XI e inizio XII secolo, i due danzatori Simone Zambelli e Filippo Porro con la loro creazione site specific “Ombelichi tenui”.

Un’orazione senza volume in cui due corpi si preparano per affrontare un viaggio. Si incontrano, si trasportano ai confini della loro identità, si accompagnano in un cammino che non si sposta mai, tanto da perdersi l’uno nell’altro ed entrare in un altrove: un aldilà dove non approdano eroi antichi ma due comparse spaesate intente a dirsi addio in una immaginaria anticamera della morte.

Produzione AZIONIfuoriPOSTO. Consulenza drammaturgica: Gaia Clotilde Chernetic; consulenza scientifica: Cristina Vargas, Marina Sozzi; suono: Isacco Venturini; luci: Gianni Staropoli; scene e costumi: Silvia Dezulian; artist manager: Marco Buchini. Co-produzione: Armuia/Festival Inequilibrio, Balletto Civile, C&C Company, con il sostegno di KommTanz_PassoNord, Compagnia Abbondanza/Bertoni; Lavanderia a Vapore di Collegno (TO)-centro di residenza per la danza, vincitore Bando AiR 2021, vincitore Call Supernova 2022/Pergine Festival.

Per info prenotazioni biglietti e abbonamento: tersicoreat.off@gmail.com – cell. 328 9208242 – www.tersicorea.it – T.off Officina delle arti sceniche e performative, via Nazario Sauro 6, Cagliari.