Il 19 Agosto “torraus a su connottu” a Osini Vecchio

Appuntamento a Osini Vecchio per la presentazione e la discussione del libro La frana di Silvana Mulas

Un tuffo nell’affascinante passato di Osini Vecchio attende tutti coloro che parteciperanno all’evento promosso e organizzato in collaborazione fra Catartica Edizioni e il Comune di Osini. In programma il 19 agosto, “Torrausu a su Cunnottu” a Osini Vecchio. Una straordinaria opportunità per immergersi nelle pagine coinvolgenti del libro La frana scritto da Silvana Mulas.

Dettagli dell’Evento



Data: Sabato 19 agosto 2023

Orario: 18:00

Luogo: Sagrato della chiesa di Santa Susanna, Osini Vecchio

Dialogo con l’autrice: L’autrice Silvana Mulas sarà accompagnata da due ospiti d’eccezione che dialogheranno con lei sul contenuto e le sfumature del libro:

Luisa Pilia, insegnante

Paola Pilia, giornalista

Contenuto del Libro



Il romanzo “La Frana” ci introduce a Osini, colpita da un’alluvione devastante nel 1951 a causa di sei giorni di pioggia incessante. Questo evento segna l’evacuazione dell’intera popolazione e la successiva ricostruzione del paese in una nuova località. La trama si sviluppa attorno a Luisa, che, sessant’anni dopo, fa ritorno a Osini insieme a sua nipote Anna. Questo viaggio di ritorno offre a Luisa l’opportunità di riscoprire le radici della sua infanzia e di riallacciare legami con persone significative della sua giovinezza.

La storia di Luisa si intreccia con le vite di diverse donne, le quali portano con sé antichi saperi e sono protagoniste di racconti spesso dolorosi. Queste donne si trovano ai margini della comunità, in un mondo caratterizzato da rigidi codici sociali e comportamentali che spesso portavano all’emarginazione di chiunque si discostasse dalla norma.

Silvana Mulas: Voce dell’Ogliastra



Silvana Mulas è nata a Ulassai, in Ogliastra. Da giovanissima si è trasferita a Cagliari per frequentare il liceo. Si è laureata in Filosofia con una tesi in Antropologia culturale con Giulio Angioni. Ha insegnato con passione Italiano e Storia in un Istituto Professionale della periferia cagliaritana.

Sposata, ha due figlie e un cane di quindici anni. Vive a Cagliari ma ha mantenuto forti legami con il paese d’origine. Appassionata di letteratura e di storia, ama scrivere racconti e romanzi. La frana è il suo romanzo di esordio. Alcuni anni fa, con l’approssimarsi del 70° anniversario dell’alluvione che nell’ottobre del 1951 colpì quella parte d’Ogliastra, ha cominciato a scrivere questa storia, ambientata nel paese dell’alluvione, che è stato il paese di sua madre e dei suoi nonni.

