A Ragusa “Natura e Suggestioni”

Ragusa: inaugurata l’esposizione temporanea di pittura “natura e suggestioni” di Nunziata la Cognata e Silvana Federico

Natura e Suggestioni: questo è il binomio che caratterizza il mondo della Sicilia sud-orientale. Qui infatti la campagna arida dell’estate si mescola con il sudore atavico dei propri abitanti. Le colline pietrose si adagiano inoltre sulle sabbiose spiagge della costa mediterranea. Nunziella La Cognata e Silvana Federico, cresciute a Ragusa, raccontano con i loro quadri questa realtà. Danno così voce, attraverso i colori e le forme, ad una natura che sa emozionare e stupire. Appuntamento dal 16 agosto al 20 agosto 2023 presso il Vicolo Morelli a Ragusa Ibla. Lo spazio è suggestivo. Il Vicolo Morelli rappresenta inoltre la peculiarità architettonica del tipico paesaggio urbano della città barocca. Farà inoltre da cornice alle opere esposte dalle artiste creando un connubio ideale fra arte figurata e realtà urbana della città barocca. Saranno esposti così i lavori più rappresentativi realizzati dalle pittrici che, senza nessuna pretesa di dichiararsi artiste, si dilettano semplicemente a raccontare con la pittura quello che vedono intorno a loro.

Nuovi modi di guardare la realtà

Osservando la realtà con l’entusiasmo e la genuinità di un bambino, trasformando in tal modo le loro visioni in quadri. Le pittrici, in questa esposizione d’arte, rispecchiano inoltre due sensibilità diverse. La Federico tende ad emozionarsi e a prediligere il suo mare fonte d’ ispirazione ed armonia. La Cognata si esprime privilegiando il territorio e l’impronta dell’uomo e del suo ingegno. Il Presidente dell’Accademia delle Prefi ha inaugurato l’esposizione mettendo in risalto la maturità artistica delle due artiste, ha fatto notare ai visitatori la giusta tecnica applicata dalle due pittrici nell’esaltare le forme e i colori tipici della macchia mediterranea. Il direttivo dell’Accademia delle Prefi in forma ufficiale è stata presente per omaggiare e attestare la validità della mostra e delle pittrici.

