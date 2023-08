Giovanna Mulas ritorna in libreria

Giovanna Mulas ritorna in libreria

“Quando e se pretenderai di scrivere di un albero, non entrare nell’albero ma sii tu albero. E vivi da albero, parla o non parlare, guarda e odora e ascolta e muoviti oppure no, ma da albero. O non pretendere di scrivere.” (Giovanna Mulas)

Una vita di Letteratura e impegno civile: Sono oltre trenta i libri pubblicati dalla Mulas (Locandina in all.), dal 1991 ad oggi. Pluripremiata e tradotta nel mondo, membro/CEO Founder di Associazioni internazionali contro le violazioni dei diritti umani, i suoi libri spaziano dalla Saggistica alla Narrativa alla Poesia (social Facebook Ufficiali/Blog Ufficiale Mulas/Wikipedia).

Uscite recenti ancora in Libreria:

‘LABRYS’: Lanusei, piccolo paese della Barbagia nuorese, vede il vissuto di Labrys, l’attesa ultima parte di Lughe De Chelu, sesta ristampa negli Stati Uniti per La Case, autobiografia che è diventata bandiera contro la violenza sulla donna:

‘Peccato per le Sbarre – Storie di donne Invisibili’ (Racconti, by Prospettiva Edizioni), dove un filo rosso di violenza e individualismo unisce nomi e luoghi diversi in una girandola di esperienze traumatiche e/o ironiche; lì a farci riflettere su una umanità non sempre migliore.



Il Saggio ‘L’assassinio della Grande Madre (femminicidio: rogo alle streghe dell’oggi?)’, by Bonfirraro Editore, dove la scrittrice indaga attraverso storia, simbolismi e teorie sui perché di un fenomeno purtroppo diffuso nella nostra società.