Torna il Levico terme Blues Festival

Torna il Levico terme Blues Festival,1 e 2 settembre nelle vie del centro, Il Levico Terme Blues Festival torna anche quest’anno, miglior colonna sonora per chi è ancora in vacanza, per approfittare della grande offerta che la cittadina trentina è capace di offrire, tra natura, benessere, cultura, sport e divertimento.

Due giornate all’insegna del blues e della musica americana, come ormai tradizione per il Festival che festeggia l’ottava edizione, una manifestazione molto gradita dal sempre folto pubblico di villeggianti e di tante persone che arrivano appositamente per l’evento e che, allo stesso tempo, possono trascorrere un weekend di quelli che lasciano il segno.

Anche quest’anno un cartellone ricco di artisti di levatura internazionale, con le anticipazioni pomeridiane lungo le strade del centro e con differenti spettacoli, per culminare nelle due serate nel piazzale della Chiesa con i concerti principali.

Il Programma del Levico Terme Blues Festival 2023

Si parte venerdì 1 settembre con le esibizioni “buskers” lungo le vie del centro che prevedono – dalle ore 17:00 alle 19:00 – esibizioni di Chris Horses, Riff Green, Tia Palomba e Tre Ombre.

Alle 20:45 sul palco principale Ellen River avrà l’onore di aprire ufficialmente il Levico Terme Blues Festival, seguita da Francesco Piu con Silvio Centamore.

Sabato 2 settembre, sempre dalle ore 17:00 alle 19:00 i viandanti potranno bersi un aperitivo o gustare un gelato artigianale mentre si esibiranno, Alberto Visentin, Tia Palomba, Chris Horses, Riff Green ed Ellen River, mentre il palco principale ospiterà Mauro Ferrarese alle 20:45 seguito dalla Mattia Pascale Band che chiuderà in bellezza questa 8° edizione del Festival.

Il Levico Terme Blues Festival è organizzato da Consorzio Levico Terme in Centro in collaborazione con A-Z Blues e con il supporto del Comune di Levico Terme, della Cassa Rurale Alta Valsugana e del Gruppo ITAS Assicurazioni.

Ingresso libero, Chi sono i protagonisti del Levico Terme Blues Festival

venerdì 1 settembre inizio ore 20:45

Ellen River

“Singer-songwriter emiliana con l’America nel cuore”, peculiarità che emerge nello stile artistico di Ellen River, fortemente influenzato dai vari generi musicali giunti da oltre Oceano che si amalgamano alla perfezione nello stile narrativo della cantautrice.

Con ‘Life’ del 2023 si arriva alla definitiva maturazione artistica, dove il suono è maggiormente rappresentativo, le liriche veicolano messaggi diretti e viscerali che nei 27 brani, tutti di sua composizione, country music, folk, blues e rock vivono di luce propria, come nella migliore tradizione del cantautorato americano.

Francesco Più feat. Silvio Centamore

Una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave elettroacustica. Questa la formula del sound di Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo nato nel 1981.

Accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica.

Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale, con la partecipazione ad alcuni tra i più importanti festival del genere, sia negli USA che in tutta Europa (IBC Memphis, Cognac Blues Passions, Blues To Bop, Blues Sur Seine, Pistoia Blues, Narcao Blues, Magic Blues, Santa Blues de Tenerife, Blues en Bourgogne, Salaise Blues, Milano Jazzin Festival,Vache De Blues, Schtumm UK, Floss Festival Basel per citarne alcuni).

Francesco Piu ha all’attivo 8 album, dall’esordio con “Blues Journey” del 2007 fino al recente “Live in France” del 2021

sabato 2 settembre inizio ore 20:45

Mauro Ferrarese

Il country blues entra nel suo stile di pari passo con gli ascolti musicali legati soprattutto alla scena folk continentale e d’oltre oceano e tutt’ora setaccia il repertorio lasciatoci dai padri di questa musica.

Eccellente chitarrista slide, approfondisce la ricerca verso un repertorio legato ai suoni del Delta blues da cui poi si slegherà nel corso degli anni creando il suo stile sulla chitarra e sviluppando la sua impronta vocale.

Matt Pascale Band

Matt Pascale è un chitarrista-cantante italiano classe 00. Considerato una delle migliori promesse in ambito europeo Matt vanta la partecipazione di festival di rilievo nazionale e non come: Notodden Blues Festival, Summer Blues Basel, Capo D’Orlando Blues Festival, Tropea Blues Festival, Caslano Blues, Rock on (in apertura a Dr.Feelgood), Autan De Blues Festival e altri ancora.

Il 2022 vede Matt in giro per i vari club europei di paesi come Norvegia, Italia, Svizzera, Germania. Nel 2023 la prima esperienza oltreoceano che vede Matt protagonista nei clubs che hanno scritto la storia di questo genere musicale come: Blues City Cafè ( Memphis) Rum Boogie Cafè ( Memphis) lo storico Ground Zero Blues club ( Clarksdale) insieme al mitico Bob Margolin.

Attualmente Matt sta lavorando al suo primo lavoro discografico con il produttore ” Fabrizio Fab Grossi” (Super Sonic Blues Machine, Billy F. Gibbons, Eric Gales, Gary Clark Jr. e altri ancora).

Come arrivare al Levico terme blues festival.