Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”. Domani Enzo Favata con i Tenores di Bitti a Villacidro

Domani (5 agosto), Enzo Favata con i Tenores “Mialinu Pira”di Bitti protagonisti di un nuovo concerto della rassegna “Jazz Around”.

Appuntamento all’alba con il jazz. Alle 07.00 a Villacidro, nel verde parco di San Sisinnio, Enzo Favata e i Tenores “Mialinu Pira” di Bitti daranno infatti un suggestivo benvenuto al sole con il progetto Polyphony of Stones. un incontro tra le voci della tradizione musicale sarda e le sperimentazioni del sassofonista algherese, che creano un originale paesaggio sonoro fatto di canti polifonici, suoni di ance, di sassofoni e clarinetti, voci gutturali, filtri digitali di elettronica dal vivo, dove voci arcaiche convivono e si armonizzano con campionamenti e sonorità contemporanei. Una connessione originale tra la granitica potenza del canto a tenore, riconosciuto dall’ UNESCO come “patrimonio immateriale dell’umanità”, e lo spirito avventuriero di Enzo Favata, noto come manipolatore di suoni e di culture, capace di mettere in comunicazione i diversi linguaggi e di connettere i circuiti invisibili che collegano il mondo.

Per chi desiderasse arrivare alla località del concerto in modo alternativo e sostenibile, è stata programmata un’escursione guidata a cura della Fondazione del Cammino Minerario Santa Barbara. L’escursione ripercorre la prima parte della Tappa n° 10 del Cammino Minerario, con partenza dalla Chiesa dedicata alla Santa Patrona dei minatori Santa Barbara, al centro di Villacidro, per attraversare la valle del rio Leni ricca di frutteti e giungere alla Chiesa campestre dedicata a San Sisinnio circondata da ulivi secolari, dove all’alba inizierà il concerto.

Informazioni tecniche

Il programma prevede l’Incontro alle ore 5.00 in Piazza Zampillo a Villacidro, davanti alla chiesa di Santa Barbara e la partenza alle 5.20.

Lunghezza del percorso: Km 5; Dislivello + 130 – 163; Escursione Facile

Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe da trekking, torcia frontale, acqua. L’escursione è gratuita, la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare è necessario prenotare inviando una mail a prenotazioni@cmsb.it – tel 0781 24132. A fine concerto è disponibile un minibus per riportare gli escursionisti a recuperare le auto a Villacidro.

Prossimi appuntamenti di “Jazz Around”

L’8 agosto secondo appuntamento con Eugenio Finardi. Tra i massimi esponenti del cantautorato italiano é atteso alla Cantina Sociale di Santadi (ore 21) per portare in scena “Euphonia Suite”. Il progetto consegnato alle tracce dell’omonimo disco vede i diciassette brani fondarsi in un unico momento sonoro. Un incontro armonico tra musica e parole (“euphonia”. Porta così l’ascoltatore a sperimentare un percorso emozionale attraverso il repertorio del cantautore milanese, ma anche di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sull’umana condizione, in una sorta di elevazione spirituale che va oltre la pura esecuzione e fruizione musicale. Ad accompagnarlo in questo viaggio il sassofonista salentino Raffaele Casarano e il pianista barese Mirko Signorile, due stelle nel firmamento jazzistico di nuova generazione, che collaborano con Finardi da circa un decennio, creando con lui un’intesa magica nella costante ricerca del senso profondo della musica.



Biglietti e informazioni

È a ingresso gratuito il concerto “Polyphony of Stones” di Enzo Favata e Tenores di Bitti del 5 agosto a Villacidro (ore 07.00).

Il biglietto per il concerto di Eugenio Finardi “Euphonia Suite” alla Cantina di Santadi ha il prezzo di 15 euro al botteghino. Tuttavia se acquistato in prevendita, su circuito Box Office Sardegna, costa 17,50 euro. Il Prezzo del biglietto include un buffet e una degustazione di vini a cura della Cantina di Santadi, che saranno offerti al pubblico durante la serata.

Ai confini tra Sardegna e Jazz

Il trentotteso Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz” è organizzato dall’ Associazione culturale Punta Giara con il contributo di: MIC – Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna,dellaFondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, della Fondazione di Sardegna, dei Comuni di Sant’Anna Arresi, Carbonia, Masainas, Nuxis, Piscinas, Santadi, Teulada, Tratalias. Fondamentale anche la collaborazione dell’ Unione dei Comuni del Sulcis, dell’ Associazione BES, CARAS, Cantina Mesa,Cantina di Santadi, in collaborazione con Sogaer – Cagliari Airport, Conservatorio Statale di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, Anspi Sant’Anna Arresi, Proloco di Carbonia, Proloco di Piscinas, Teulada Turismo, Tratalias Borgo Medievale, Consorzio Sistema Museale Sardegna, il Bao Ground Music Festival, la We Insist!Records, Europe Jazz Network, Rai Radio 3, Sardinia Coast To Coast Festival. Ai Confini tra Sardegna e Jazzfa parte dell’ Associazione I-Jazz, e del Sardinia Jazz Network.