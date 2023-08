Domenica a Sorradile prima restituzione scenica della residenza Arcipelaghi con il coreografo Pablo Tapia Leyton

In corso a Sorradile “Arcipelaghi”, una residenza artistica

con il coreografo cileno Pablo Tapia Leyton

organizzata dalla compagnia Il crogiuolo in collaborazione con Le voci di Astarte.

Domenica al centro di aggregazione alle 21.30 la prima restituzione scenica.

Cagliari, 3 agosto 2023 – Fa tappa a Sorradile il progetto di formazione permanente del crogiuolo. È in corso nel paese in Provincia di Oristano una residenza artistica del coreografo, danzatore e performer cileno Pablo Tapia Leyton; organizzata dalla compagnia con la direzione artistica di Rita Atzeri in collaborazione con Le voci di Astarte.

Con lui un gruppo di danzatori e attori provenienti da diverse parti d’Italia si stanno cimentando in una masterclass dal titolo Arcipelaghi; che prevede due restituzioni sceniche: la prima domenica, 6 agosto, al centro di aggregazione alle 21.30, la seconda il 15 agosto.

In Arcipelaghi i luoghi del piccolo paese sono ispirazione del lavoro artistico

“Arcipelago è la trasformazione, dei luoghi di memoria, piacere e frequentazione che appartengono alla realtà dei nostri quartieri, in una mappatura che le ripropone come ecosistemi, paesaggi naturalistici e futuri possibili – spiega Leyton, classe 1982, 15 di carriera alle spalle e collaborazioni in Sud America con coreografi del calibro di Enzo Cosimi, Daniele Ninarello e Jerome Bel e in Europa con Fattoria Vittadini, Eko Danza, T.I.D.A, Opera Bianco, Balletto di Roma e Cié twain –

Riconoscendo, osservando e attraversando il corpo diventa l’ unico mezzo capace di creare questi immaginari. La contemplazione diventa azione e scoperta di un racconto poetico verso la possibilità di un mondo nuovo, donando al performer un viaggio attraverso diversi livelli di complessità e coinvolgimento”.

Progetto di formazione permanente del crogiuolo

La residenza si inserisce nel progetto di formazione permanente del crogiuolo, che negli ultimi anni ha visto realizzare diverse attività: la scrittura di un testo su Antonio Gramsci e una mostra dedicata al tema odio gli indifferenti, in una residenza artistica ad Ales negli anni 2020 – 2022; una tappa dell’allestimento dello spettacolo Fine pena ora della compagnia Tedacà di Torino nel 2022 a Genoni; la seconda fase del progetto Io Andersen produzione Il crogiuolo/Teatro del segno realizzata a Genoni nel 2022 ed ora a Sorradile il progetto Arcipelaghi, cui si affiancheranno a settembre un progetto Moby Dick ed uno sulle favole di La Fontaine, entrambi a Genoni.