Incendio alla Fattorietta di Roma. Nessun danno a persone e animali. Oipa vicina ai gestori



Se sarà avviato un procedimento penale, l’associazione si costituirà parte civile

Stanotte a Roma la struttura dedicata al progetto L’Asilo nel Bosco della Fattorietta, a due passi da San Pietro, è andata a fuoco. Sono in corso le indagini. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) è vicina ai gestori e, se sarà avviato un procedimento penale, si costituirà parte civile.

Come comunicato dai responsabili, fortunatamente non vi sono stati danni alle persone e agli animali.

L’Oipa è vicina a Orietta e a tutti coloro che hanno permesso il realizzarsi di un progetto che offriva, e offrirà, una serie di benefici significativi per i bambini coinvolgendoli in esperienze in grado di aprirli all’amore per la natura e per gli animali, consentendo loro di apprendere in modo divertente e coinvolgente.

Foto dell’incendio dalla pagina Facebook della Fattorietta

