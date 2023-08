La scuderia Ro racing all’Alpe del Nevegal con Lucio Peruggini in cerca di punti cruciali per un nuovo titolo nel Campionato italiano velocità della montagna

Occhi puntati sul Campionato italiano velocità della montagna con la salita dell’Alpe del Nevegal:

che vedrà, a partire da domani quattro agosto, la scuderia RO racing sicura protagonista con Lucio Peruggini; pronto a spingere sull’acceleratore della sua Ferrari 488 Challenge Evo per avvicinarsi a un nuovo titolo italiano.

La scuderia Ro racing all’Alpe del Nevegal

Saranno le Alpi del bellunese, con la quarantanovesima edizione della salita dell’Alpe del Nevegal, a ospitare, questo fine settimana, il nono round del Campionato italiano velocità della montagna.

Quella veneta sarà Per Lucio Peruggini e la sua Ferrari 488 Challenge Evo una gara fondamentale per la rincorsa al Titolo nazionale riservato alle vetture GT; dove il forte pilota foggiano si trova in testa alla classifica con ampio margine sui suoi rivali.

Il portacolori della scuderia RO racing, –

che sulla sua vettura della Casa di Maranello, seguita dalla AF Corse, monta coperture Avon Tyres, –

è pronto a una nuova sfida sulle Alpi che lo hanno visto sempre protagonista. La manifestazione si svolgerà sabato 5 e domenica 6 agosto e sarà trasmessa in diretta sul canale video di Acisport.

“Siamo tornati all’Alpe Nevegal con l’intenzione di far bene – ha detto Lucio Peruggini – la gara bellunese ci ha visto sempre tra i protagonisti e auspichiamo che possa essere determinante per la conquista della vittoria in Campionato. Daremo il massimo nelle restanti prove della serie”.