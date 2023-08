Cedric Gervais: dj set al Papeete Beach e a VillaPapeete Milano Marittima

Appuntamento con il top dj francese Cedric Gervais il 19 agosto al Papeete Beach di Milano Marittima

Papeete mette insieme, a Milano Marittima (RA), la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapete, location open – air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent’anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual… e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. In spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La Pluma, aperto solo a pranzo. Le sue specialità romagnole sono spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.

Cedric Gervais guest star

In console, insieme ai resident di Papeete Beach e VillaPapeete, coordinati da Giga, ecco Cedric Gervais. Prima, nel pomeriggio, sarà protagonista di un dj set al Papeete Beach. Poi, in serata, eccolo a VillaPapeete, il giardino musicale di Milano Marittima.

Originario di Marsiglia, in Francia, appena 14enne era già resident al Papa Gaio di St. Tropez, uno dei club più esclusivi al mondo, per poi passare all’altrettanto sofisticato Queen a Parigi. Subito dopo si è trasferito a Miami, per suonare tra Living Room, Nikki Beach, Crobar e Space. Da allora, ovvero dai primi anni 2000, la sua carriera è un continuo crescendo. Tra le sue più grandi hit di sempre, c’è la sua “Summertime Sadness” di Lana del Rey. Anzi, senza il suo tocco magico senz’altro “Summertime Sadness” non sarebbe diventata l’inno assoluto che è oggi in tutti i locali e festival del pianeta.