I francesi Marius Praud ed Emilie Mansouri precedono gli italiani Tommaso Cantoni e Alice Campagnolo dopo la prima giornata di regate per il titolo europeo Nacra 15

Condizioni ottimali, nel Golfo degli Angeli, per la prima giornata del Campionato europeo Nacra15 organizzato dal Windsurfing Club Cagliari. Dopo l’animata cerimonia di apertura e la practice race di ieri, sono state disputate questa mattina le prime 3 prove del campionato, dominate da un vento di scirocco dall’intensità perfetta: ha iniziato a soffiare moderato, sotto i 10 nodi, per poi rinforzare fino a quasi 20 nodi.

I concorrenti sono stati divisi in due flotte per guadagnare un posto nella Gold fleet, riservata a coloro che si piazzeranno nella prima metà della classifica; i concorrenti della Gold si contenderanno il titolo europeo negli ultimi due giorni, mentre gli altri saranno inseriti nella Silver fleet.

Alla fine della prima giornata, iniziano ad emergere i protagonisti di questo campionato europeo. Brilliano i francesi Marius Praud e Mansouri Emilie, autori di tre splendide prove e sempre protagonisti, seguiti dagli italiani Tommaso Cantoni e Agnese Campagnolo, anch’essi molto regolari nei piazzamenti. Al terzo posto troviamo Daniel Garcia Della Casa, che con la sorella Nora riesce a strappare il gradino più basso del podio provvisorio ai cagliaritani Lorenzo Sirena e Alice Dessy.

Ottimo inizio anche per Alessandro Vargiu e Grace Margot Fedeli, che vincono la prima prova; purtroppo l’aumento del vento non li ha favoriti e ora si trovano in 17ª posizione. Domani si prevedono condizioni meteorologiche molto simili a quelle di oggi, quindi il comitato di regata farà il possibile per portare a termine altre tre prove.