A Codrongianos con InCoros per “I selvatici” e “Sabbie”

Il 23 agosto, a partire dalle 21, due incontri letterari nel bar Eleonora di Codrongianos. Sarah Savioli porterà all’attenzione del pubblico il suo nuovo giallo “I selvatici”, edito da Feltrinelli. La protagonista del libro sarà la detective Anna Melissari, già nota ai lettori. A seguire, Gianni Caria presenterà “Sabbie” (Il Maestrale). Il romanzo racconta l’incontro e le vicende del senegalese Pape e della vietnamita Lu.

Con Savioli dialogherà Francesca Arca. Al fianco di Caria ci sarà Lorena Piras. Le presentazioni sono organizzate dal Comune di Codrongianos e Lìberos in collaborazione con il bar Eleonora e la libreria Koinè Ubik di Sassari.

Sarah Savioli: I selvatici

L’opera

Primo caso in trasferta per Anna Melissari, la detective che comunica con piante e animali. Sulle montagne di Ferlico, un paesino degli Appennini, Cecilia e suo marito Tullio gestiscono da vent’anni un rifugio. Esso dà impiego e ospitalità a persone in fuga dalle guerre e dalla disperazione in attesa che venga regolarizzato il loro diritto di asilo. Una notte scompare nel nulla Yasser, un giovane proveniente dalla Siria. Le forze dell’ordine ritengono si tratti di un semplice allontanamento volontario. Tuttavia Cecilia è certa che il ragazzo non se ne sarebbe mai andato senza dare spiegazioni. Incarica così delle ricerche l’Agenzia Cantoni. In un ambiente pieno di insospettabili testimoni animali e vegetali, il caso sembra fatto apposta per essere risolto rapidamente grazie alle straordinarie capacità di Anna. Tuttavia le cose si rivelano più complicate.

L’autrice

Sarah Savioli nasce nel 1974 in Sardegna. Laureatasi a Parma in Scienze naturali, consegue un master in Scienze forensi e uno in Chimica analitica e svolge per più di dieci anni attività di perito tecnico-scientifico forense, prima in collaborazione con il dipartimento di Fisica dell’Università di Parma e con il Ris dei Carabinieri, poi in libera professione. Lasciato il lavoro per motivi personali, ha riscoperto la scrittura, arrivando per due volte finalista nel concorso “Romanzi in cerca d’autore” indetto da Kobo e Mondadori.

Gianni Caria: Sabbie

L’opera

All’apparenza non potrebbero darsi due persone più diverse tra loro, unite solo dal fatto di percorrere avanti e indietro la stessa spiaggia, per lavoro, ma Pape e Lu, i protagonisti di questa storia, hanno tanto da condividere. Pape, nato e cresciuto in Senegal in un quartiere povero della grande città, ormai da anni in Italia come ambulante, non conosce o finge di non conoscere le menzogne che la sorella gli racconta da Dakar, facendosi passare per medico mentre in realtà lavora in un fastfood. Lu è nata in Vietnam, è diventata Lucia Enrica: cittadina italiana grazie a un’adozione internazionale. Si spaccia per cinese, convinta di saper effettuare massaggi rilassanti dopo aver sbirciato qualche video in rete. I segni del tragico passato di guerra del Paese d’origine che Lu porta fin nel corpo menomato e un viaggio in Vietnam con il padre adottivo le ricordano costantemente, come una condanna, da dove viene. Cosa succederà quando queste due esistenze, così lontane e insieme così vicine, si incroceranno nella spiaggia lungo cui si trascinano giorno dopo giorno?

L’autore

Gianni Caria, magistrato, è attualmente Procuratore della Repubblica a Sassari. Il suo primo romanzo, “La badante di Bucarest” (Robin, 2012), ha vinto il Premio Giovani Lettori – Memorial Gaia Di Manici Proietti 2013 (Perugia), e si è classificato al secondo posto come opera menzionata al Premio Primo Romanzo Città di Cuneo 2013. Nel 2018 ha pubblicato “Il presidente addormentato” (Bibliotheka).

Il progetto InCoros

Nato con la volontà di rigenerare la comunità di Codrongianos, perché sia capace non solo di immaginare un modello diverso di accoglienza, ma per essere messa in condizione di costruire percorsi di nuova economia e potenziamento del tessuto sociale, il progetto InCoros è risultato vincitore del bando borghi storici del Ministero della Cultura, finanziato con i fondi del PNRR.

Gli obiettivi sono numerosi e interessano diversi aspetti, tra cui quello culturale. Al riguardo sono previsti, tra gli altri, attività laboratoriali nelle scuole, presentazioni di libri, coordinamento di gruppi di lettura, organizzazione di momenti di scambio che facilitino la creazione di una nuova cultura di comunità sia a Codrongianos sia negli altri comuni del Coros.

L’evento è finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e dal Ministero della cultura – bando Borghi PNRR.

