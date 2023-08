L’impegno ferragostano dei Carabinieri nuoresi

Con l’Arma dei Carabinieri ecco i risultati di un lungo ponte di controlli e prevenzione

Il ponte di ferragosto è trascorso serenamente. Senza eclatanti fatti di cronaca. Ciò anche grazie all’importante dispiegamento di forze attuato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro.

Circa duecento ottanta militari del nuorese, infatti, hanno pattugliato strade e campagne. Hanno inoltre controllato decine di luoghi di aggregazione e vigilato su obiettivi sensibili, fiere e sagre.

In occasione degli oltre duecento cinquanta posti di controllo alla circolazione stradale sono stati controllati e ispezionati circa seicento cinquanta veicoli e un migliaio di persone. A fronte dell’esiguo numero di infrazioni al Codice della Strada riscontrate, ben più rilevante è stato l’impatto dei controlli svolti nei pressi dei luoghi di aggregazione giovanile. Qui oltre venti perquisizioni effettuate e quasi duecento grammi di stupefacente sequestrato. Vi è stata inoltre la denuncia in stato di libertà di otto persone e la segnalazione alla Prefettura di ulteriori otto.

Interventi anche a San Teodoro

Nella nottata di ferragosto, i carabinieri hanno trovato un giovane nei parcheggi di una nota discoteca di San Teodoro mentre spacciava sostanza stupefacente. La perquisizione personale e del suo domicilio, effettuata dai Carabinieri della Compagnia di Nuoro, ha consentito il rinvenimento di 53 grammi di cocaina, 8 di hashish e 6 di marijuana. Ma hanno trovato anche la somma di oltre mille euro, suddivisa in banconote di vario taglio. Hanno posto il giovane, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Nuoro, agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Numerosi anche gli interventi richiesti al Numero Unico Europeo per le Emergenze ‘112’, soprattutto per la per la musica ad alto volume o schiamazzi che arrecavano disturbo al riposo delle persone.

