Juve-Salernitana 1-1, Allegri si salva allo scadere

(Adnkronos) – Juventus e Salernitana pareggiano 1-1 nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. I campani, ultimi in classifica e da tempo retrocessi in Serie B, passano in vantaggio al 27' con il colpo di testa di Pierozzi. La Juventus pareggia al 91' con Rabiot, su azione da corner. La formazione allenata da Allegri sale a 67 punti, terza con il Bologna, e spreca l'occasione di centrare la qualificazione aritmetica alla Champions League.