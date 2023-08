Domani l’ultima replica di “TZA/TZI/KI – Ricette per esploratori dell’anima” in scena a Fieniele Fluò di Bologna

Un viaggio dentro noi stessi attraverso i sapori

Domani, mercoledì 23 agosto all’interno di Scena Natura – Dialogo tra le arti e il verde, in programma al Fienile Fluò di Bologna (via di Paderno, 9), andrà in scena l’ultima replica di TZA/TZI/KI – Ricette per esploratori dell’anima.

Uno spettacolo di Manuela De Meo e Angelica Zanardi, con Angelica Zanardi e le musiche dal vivo eseguite da Marco Muzzati. Tessuti di scena Luca Bordini-Veleni eroici, regia Angelica Zanardi.

TZA/TZI/KI è una degustazione teatrale, un atlante di ricette per l’anima. Cibi semplici o ingredienti esotici che ci raccontano storie di paesi lontani, frutti selvatici che insegnano a baciare, ricette e rituali antichi capaci di curare la tristezza o di accendere desideri e passioni, e poi il vino bevanda euforica e d’amore …e per preparare la bocca: Tzatziki …solo il suono del suo nome dà un taglio netto ai pensieri superflui e ci porta con i piedi per terra nell’ora e nel qui!



“Le strade del mondo interiore sono ancora poco tracciate, molto sterrate e spesso sono destinate a finire in un vicolo cieco o in un labirinto insidioso. Le porte per entrare sono quasi infinite ma c’è un ingresso principale che spalanca la via e collega il fuori al dentro, come fa l’orizzonte tra la terra e il cielo. È proprio sotto i nostri occhi, anzi più precisamente sotto il naso. La bocca: entrata d’onore per cibi e bevande, fonti della vita”.



TZA/TZI/KI è un viaggio dentro noi stessi attraverso i sapori.



Ore 22.00. Biglietto € 15,00 – ridotto € 12,00

Scena Natura

La sesta stagione di Scena Natura presenta un programma denso e articolato composto da oltre 40 appuntamenti fra teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura: linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi, favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.

Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Per tutte le info sui biglietti degli spettacoli consultare il sito www.crexida.it o www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484